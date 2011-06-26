برخورد جدی دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر، علی علیا شنبه شب در همایش دادگستری که با حضور کارکنان دستگاه قضایی و مسئولان اجرایی استان برگزار شد، گفت: باید در زندگی به خصوص در محیط کار خود از الگویی پیروی کنیم که همیشه ماندگار باشیم، همچون شهید بهشتی و یارانش در حزب جمهوری، اینها کسانی بودند که در پیمان خود با خدا راسخ و استوار بودند.

علیا تصریح کرد: قوه قضائیه سیاستهای کلانی را برای پیشبرد اهداف نظام در پیش گرفته است در این راستا اولویتهای مهمی را در دستور کار دارد.

وی عنوان کرد: پیشگیری از اطاله دادرسی، کاهش جمعیت کیفری زندانها، برخورد قاطع با مجرمین و مخلین نظم و امنیت اجتماعی، برخورد با مجرمین مفاسد اقتصادی که به طور جد در دستور کار داریم و اجرای احکام محاکم از اولویتهای دستگاه قضاست.

وی با بیان عملکرد دستگاه قضایی گفت: استان هرمزگان از جمله استانهایی است که دارای مرزهای آبی با کشورهای حوزه خلیج فارس بوده و همجوار بودن با استان سیستان وبلوچستان موجب شده تا ورود مشروبات الکلی و مواد مخدر در این استان به وفور یافت شود.

رئیس کل دادگستری هرمزگان بیان داشت: خوشبختانه با تدبیر دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی و دستگاههای اطلاعات و امنیتی این جرائم در سال 89 کاهش چشمگیری داشته است.

علیا در تشریح عملکرد دو ماهه دستگاه قضایی عنوان کرد: تعداد پروندهای وارده در اجرای احکام دو درصد افزایش، تعداد پرونده های مختومه چهار درصد کاهش داشته است، همچنین تعداد پرونده های وارده در دادسرای عمومی و انقلاب دو ماهه نخست، 9درصد افزایش، تعداد پروندهای مختومه هشت درصد افزایش داشته است.

وی اظهارداشت: تعداد پروندهای وارده در دادگاه عمومی و انقلاب 19 درصد افزایش، تعداد پروندهای مختومه 21 درصد افزایش داشته است.

رئیس کل دادگستری هرمزگان میزان کشفیات را در سال 89 چنین ارزیابی کرد: کشفیات مواد مخدر 46 درصد ، قاچاق کالا و ارز45 درصد نسبت به سال گذشته آن (سال 88) کاهش پیدا کرده است.

در پایان این مراسم علیا از کارکنان و بازنشستگان دستگاه قضایی تقدیر و تشکر و به رسم یادبود هدایایی اهدا کرد.