کارگروه میان دستی و پائین دستی پتروشیمی تشکیل می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید جعفر حجازی شامگاه شنبه در نشست ستاد امور سرمایه گذاری استان خوزستان اظهار داشت: در این کارگروه طرح های مختلف پتروشیمی در بخش صنایع پائین دستی و میان دستی پخته می شود و برای تصویب به ستادهای دیگر استان برای ایجاد رونق و اشتغال ارسال می شود.

وی افزود: با تشکیل این کارگروه فعالیتها در این بخش کارشناسی تر می شود و احتمال موفقیت و برطرف شدن موانع سر راه آن افزایش می یابد.



رئیس کارگروه ستاد سرمایه گذاری استان خوزستان ادامه داد: پتروشیمیهای استان خوزستان، سازمان بازرگانی، محیط زیست،‌ شهرکهای صنعتی، سازمان دارایی، بانک صنعت و معدن، شرکت گاز، شرکت برق منطقه ای و سازمان صنایع و معادن از اعضای این کارگروه خواهند بود.



حجازی عنوان کرد: باید توجه خود را به سمت صنایع پائین دستی معطوف کنیم چرا که این طرح ها ارزش افزوده فراوان و به همراه ایجاد اشتغال بالا دارند و می توانند علاوه بر ایجاد ورنق اقتصادی در استان خوزستان و کشور، اشتغالزایی خوبی برای استان به همراه داشته باشند.



استاندار خوزستان در بخش دیگری از این نشست عنوان کرد: با وجود اینکه به دلیل شرایط آب و هوایی استان خوزستان بسیاری از زمینهای کشاورزی استان توانایی کاشت محصول دوم و سوم را دارند ولی کشاورزان از انجام چنین فعالیتی ترس دارند.



وی اضافه کرد: دلیل این کار هم این است که در سالهای قبل محصولات دوم و سوم کشاروزان به علت نبود بازار و نبود تقاضا روی دست کشاورز می ماند در حالیکه ما باید با جذب سرمایه گذار به سمت احداث و راه اندازی صنایع تبدیلی حرکت کنیم و این محصولات را راهی صنایع تبدیلی کنیم.



حجازی ادامه داد: با این کار کشاورز رغبت می کند که محصول دوم و سوم را در زمین خود بکارد و در کنار آن صنایع تبدیلی نیز احداث و رونق فراوانی به همراه خواهد داشت.



رئیس کارگروه ستاد سرمایه گذاری استان خوزستان تصریح کرد: باید قطبهای کشاورزی در استان خوزستان شناسایی و صنایع تبدیلی در کنار هر کدام از آنها احداث شود که با این کار هزینه های صنایع تبدیل کاهش می یابد و کشاورزی رغبت می کنند اقدام به کشت دوم و سوم در زمینهای کشاورزی خود کنند.