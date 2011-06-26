واقفین با توجه با نیازهای جامعه وقف کنند

بهروز عاشری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقف از جمله شئونات اسلامی بسیار مهم است که واقفین و خیرین می توانند توسط آن نام و نیت خود را جاودانه کرده و اقشار مختلف مردم را از نیت خود بهره مند سازند.

وی عنوان کرد: در یکی از آخرین موقوفاتی که صورت گرفته بانویی 39 ساله 720 متر زمین در منطقه گلشهر کرج را وقف امور بانوان کرده است.

عاشری یادآور شد: این زمین برای احداث مجتمع بقیه الله الاعظم (عج) اهدا شده که باید در عین موقوفه بودن کلاسها و جلسات آموزشی جهت تقویت فکری بانوان و ایجاد افق دانش و بینش مذهبی در آن برگزار شود.

وی ادامه داد: همچنین آموزش انواع فعالیتهای فنی و حرفه ای جهت اشتغالزایی و خود اشتغالی برای بانوان سرپرست خانواده از دیگر اهداف این واقف است و موقوفه باید به صورت هیئت امنایی اداره شود.

عاشری از توجه این واقف خیر به مسائل بانوان تقدیر کرد.

