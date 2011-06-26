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۵ تیر ۱۳۹۰، ۹:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

واقفین با توجه با نیازهای جامعه وقف کنند

واقفین با توجه با نیازهای جامعه وقف کنند

کرج - خبرگزاری مهر: رئیس اداره اوقاف و امور خیریه کرج گفت: وقف جدید می تواند با توجه به نیاز جامعه صورت گیرد واقفین با در نظر داشتن نیازهای جامعه اقدام به وقف جدید نمایند.

بهروز عاشری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: وقف از جمله شئونات اسلامی بسیار مهم است که واقفین و خیرین می توانند توسط آن نام و نیت خود را جاودانه کرده و اقشار مختلف مردم را از نیت خود بهره مند سازند.

وی عنوان کرد: در یکی از آخرین موقوفاتی که صورت گرفته بانویی 39 ساله 720 متر زمین در منطقه گلشهر کرج را وقف امور بانوان کرده است.

عاشری یادآور شد: این زمین برای احداث مجتمع بقیه الله الاعظم (عج) اهدا شده که باید در عین موقوفه بودن کلاسها و جلسات آموزشی جهت تقویت فکری بانوان و ایجاد افق دانش و بینش مذهبی در آن برگزار شود.

وی ادامه داد: همچنین آموزش انواع فعالیتهای فنی و حرفه ای جهت اشتغالزایی و خود اشتغالی برای بانوان سرپرست خانواده از دیگر اهداف این واقف است و موقوفه باید به صورت هیئت امنایی اداره شود.

عاشری از توجه این واقف خیر به مسائل بانوان تقدیر کرد.
 

کد مطلب 1344286

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