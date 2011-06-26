تردد انفرادی زائران از مرز مهران همچنان ممنوع/ سرگردانی زائران

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین مصوبات سومین سفر استانی هیئت دولت به استان ایلام آزادی تردد انفرادی زائران از مرز مهران بود.
اما این مصوبه بعد از چند مدت اجرا به دلایل امنیتی دوباره متوقف شد و هم اکنون زائران مختلفی برای تردد به شهرستان مرز مهران سفر می کنند که در این مرز سرگردان می شوند.
هم اکنون روزانه بیش از هفت هزار زائر در قالب کاروان های زیارتی به عتبات عالیات از طریق مرز بین المللی مهران تردد می کنند.
شهر مرزی مهران در استان ایلام با حدود 230 کیلومتر فاصله با بغداد نزدیکترین شهر مرزی کشور به پایتخت عراق و عتبات عالیات این کشور بوده که امروز به کانون فعالیتهای صادراتی و تردد زوار با کشور همسایه به شمار میرود.
اما متاسفانه در این مرز همواره مشکلات مختلفی وجود داشته است که منجر به کاهش فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه کم رونقی مرز منجر شده است.
در سال 83 بازارچه مرزی مهران در نقطه صفر مرزی ایجاد شد و فعالیتهای اقتصادی و تردد زوار در این منطقه رسمیت یافت.
نماینده مردم ایلام در مجلس در این ارتباط به خبرنگار گفت: مرز بین المللی مهران هم اکنون امن ترین مرز زمینی کشور محسوب می شود.
شاپو پولادی گفت: مشکلات از گذشته تاکنون در مرز مهران وجود داشته است که نیازمند توجه مسئولان است.
وی تصریح کرد: مسائلی همچون ناامنی در تردد زوار یا برخی مشکلات دیگر که در سایر مرزها مشهود است در مرز مهران وجود ندارد و این مرز یکی از امنترین مرزهای کشور است که این پتانسیل را دارد که به یک مرز پویا از لحاظ اقتصادی و تردد زائر تبدیل شود.
وی بیان داشت: قطعاً شرایط سختتری در مرز مهران نسبت به سایر مرزها از نظر مراودات و مبادلات تجاری، اقتصادی، تردد زوار و مسافران حاکم است.
پولادی گفت: هیئت دولت در سفر سوم خود به استان مصوب کرد که مجوز تردد انفرادی از مرز مهران صادر شود.
وی ادامه داد: این مصوبه مدتی انجام گرفت اما به دلیل پارهای از مسائل داخلی و خارجی این روال متوقف شد.
این نماینده عنوان کرد: مسئولان وزارت کشور دلایل این کار را مباحث امنیتی، سیاسی و حیثیتی مطرح کردند که دلایل آنها برای ما قانعکننده نبود و موضوع همچنان تحت بررسی است.
وی اظهار داشت: هم اکنون 10 درصد ظرفیت مرز مهران در بخشهای مختلف تردد زائر و فعالیتهای اقتصادی استفاده می شود.
پولادی گفت: اگر تردد انفرادی زائران و فعالیتهای وارات در مرز بین المللی مهران انجام شود اشتغال و سود بیشتری نصیب مردم منطقه می شود و می تواند در کاهش محرومیهای شهرستان موثر باشد.
هم اکنون نیز مشکلات صادرات در مرز مهران طی چند هفته گذشته گزارش شده است.
مدیر بازارچه مهران گفت: صادرات مصالح ساختمانی و سیمان از بازارچه مرزی در چند هفته گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
رضا جاسمی تصریح کرد: در حال حاضر میزان صادرات به 50 دستگاه کامیون و تریلر مصالح ساختمانی کاهش یافته است.
این در حالی است که قبل از این روزانه بین 500 تا 600 کامیون کالا از مرز مهران به کشور عراق صادر می شد.
طبق گفته مسئولان گمرک استان ایلام 91 میلیون دلار کالا در سه ماهه نخست امسال از بازارچه مرزی مهران به کشور عراق صادر شده است.
با توجه به بیکاری در منطقه مهران برقراری واردات کالا در مرز مهران مهم و ضروری است.
ایجاد بازارچه های مرزی موقت باعث رونق اقتصادی در مرز مهران می شود چراکه افراد زیادی جهت خرید کالا با توجه به امنیت مرز مراجعه می کنند.
اما آنچه امروز بیش از پیش باعث شناخته شدن شهرستان مهران در کشور شده است وجود مرز مشترک با کشور عراق به طول 280 کیلومتر است که نزدیکترین و امن ترین مرز زمینی کشور محسوب می شود.
توسعه مرز مهرن نه تنها باعث شکوفایی اقتصادی خود شهرستان بلکه کل استان ایلام و شکوفایی صادرات در کشور نیز شده است.
مرز مهران در سال 1382 با پیشنهاد وزارت امورخارجه کشور از سوی سازمان ملل متحد به عنوان مرز بین المللی شناخته شد.
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