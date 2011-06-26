تردد انفرادی زائران از مرز مهران همچنان ممنوع/ سرگردانی زائران

به گزارش خبرنگار مهر، یکی از مهمترین مصوبات سومین سفر استانی هیئت دولت به استان ایلام آزادی تردد انفرادی زائران از مرز مهران بود .

اما این مصوبه بعد از چند مدت اجرا به دلایل امنیتی دوباره متوقف شد و هم اکنون زائران مختلفی برای تردد به شهرستان مرز مهران سفر می کنند که در این مرز سرگردان می شوند .

هم اکنون روزانه بیش از هفت هزار زائر در قالب کاروان های زیارتی به عتبات عالیات از طریق مرز بین المللی مهران تردد می کنند .

شهر مرزی مهران در استان ایلام با حدود 230 کیلومتر فاصله با بغداد نزدیک‌ترین شهر مرزی کشور به پایتخت عراق و عتبات عالیات این کشور بوده که امروز به کانون فعالیت‌های صادراتی و تردد زوار با کشور همسایه به شمار می‌رود .

اما متاسفانه در این مرز همواره مشکلات مختلفی وجود داشته است که منجر به کاهش فعالیتهای اقتصادی و در نتیجه کم رونقی مرز منجر شده است.

در سال 83 بازارچه مرزی مهران در نقطه صفر مرزی ایجاد شد و فعالیت‌های اقتصادی و تردد زوار در این منطقه رسمیت یافت .

نماینده مردم ایلام در مجلس در این ارتباط به خبرنگار گفت: مرز بین المللی مهران هم اکنون امن ترین مرز زمینی کشور محسوب می شود .

شاپو پولادی گفت: مشکلات از گذشته تاکنون در مرز مهران وجود داشته است که نیازمند توجه مسئولان است .

وی تصریح کرد: مسائلی همچون ناامنی در تردد زوار یا برخی مشکلات دیگر که در سایر مرزها مشهود است در مرز مهران وجود ندارد و این مرز یکی از امن‌ترین مرزهای کشور است که این پتانسیل را دارد که به یک مرز پویا از لحاظ اقتصادی و تردد زائر تبدیل شود .

وی بیان داشت: قطعاً شرایط سخت‌تری در مرز مهران نسبت به سایر مرزها از نظر مراودات و مبادلات تجاری، اقتصادی، تردد زوار و مسافران حاکم است .

پولادی گفت: هیئت دولت در سفر سوم خود به استان مصوب کرد که مجوز تردد انفرادی از مرز مهران صادر شود .

وی ادامه داد: این مصوبه مدتی انجام گرفت اما به دلیل پاره‌ای از مسائل داخلی و خارجی این روال متوقف شد .

این نماینده عنوان کرد: مسئولان وزارت کشور دلایل این کار را مباحث امنیتی، سیاسی و حیثیتی مطرح کردند که دلایل آنها برای ما قانع‌کننده نبود و موضوع همچنان تحت بررسی است .

وی اظهار داشت: هم اکنون 10 درصد ظرفیت مرز مهران در بخشهای مختلف تردد زائر و فعالیتهای اقتصادی استفاده می شود .

پولادی گفت: اگر تردد انفرادی زائران و فعالیتهای وارات در مرز بین المللی مهران انجام شود اشتغال و سود بیشتری نصیب مردم منطقه می شود و می تواند در کاهش محرومیهای شهرستان موثر باشد .

هم اکنون نیز مشکلات صادرات در مرز مهران طی چند هفته گذشته گزارش شده است .

مدیر بازارچه مهران گفت: صادرات مصالح ساختمانی و سیمان از بازارچه مرزی در چند هفته گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است .

رضا جاسمی تصریح کرد: در حال حاضر میزان صادرات به 50 دستگاه کامیون و تریلر مصالح ساختمانی کاهش یافته است .

این در حالی است که قبل از این روزانه بین 500 تا 600 کامیون کالا از مرز مهران به کشور عراق صادر می شد .

طبق گفته مسئولان گمرک استان ایلام 91 میلیون دلار کالا در سه ماهه نخست امسال از بازارچه مرزی مهران به کشور عراق صادر شده است .

با توجه به بیکاری در منطقه مهران برقراری واردات کالا در مرز مهران مهم و ضروری است .

ایجاد بازارچه های مرزی موقت باعث رونق اقتصادی در مرز مهران می شود چراکه افراد زیادی جهت خرید کالا با توجه به امنیت مرز مراجعه می کنند .

اما آنچه امروز بیش از پیش باعث شناخته شدن شهرستان مهران در کشور شده است وجود مرز مشترک با کشور عراق به طول 280 کیلومتر است که نزدیکترین و امن ترین مرز زمینی کشور محسوب می شود .



توسعه مرز مهرن نه تنها باعث شکوفایی اقتصادی خود شهرستان بلکه کل استان ایلام و شکوفایی صادرات در کشور نیز شده است .