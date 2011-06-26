امروزه تروریسم به عنوان یکی از مهمترین مباحث در سطح بین المللی مطرح شده و کشورهای بسیاری را با چالش امنیتی روبرو کرده است و با وجود اینکه کشورهای اسلامی به ویژه ایران خود از بزرگترین قربانیان تروریسم هستند، همواره به عنوان کشورهای حامی تروریسم و ریشه های اصلی آن در ادبیات حقوقی و سیاسی غرب مورد اتهام قرار گرفته و احیانا آثار حقوقی نیز بر این اتهام ها افزده است.

به عنوان مثال بلوکه کردن دارایی های ایران درآمریکا و تصویب قانونی جهت پرداخت خسارت های قربانیان تروریسم و نشان دادن چهره واقعی اسلام و نیز ریشه ها و راهکارهای مبارزه با تروریسم بین الملل و روش های حمایت از قربانیان تروریسم و نیز استفاده از تجربیات در اسناد بین المللی و حقوق کشورهای دیگر در این زمینه دارای اهمیت است.

همچنین با توجه به اهداف کور تروریسم، قربانیان این جرم غالبا در شمار بی گناه ترین افراد هستند. از این رو، حمایت ویژه از حقوق قربانیان تروریسم از اهمیت خاصی برخوردار است و برخی از این حقوق مربوط به پیشگیری از اعمال تروریستی است که این پیشگیری می تواند از طریق شناخت علل و ریشه های تروریسم باشد و برخی دیگر مربوط است به درمان، ترمیم و بازسازی روانی و جبران خسارت قربانیان.

حمایت از قربانیان تروریسم در مرحله دادرسی نیز از اهمیت ویژه ای برخوردار است. امروزه به دلیل خاصیت بین المللی جرایم تروریستی، حقوق قربانان نیز در مواردی می تواند تابع قواعد و مقررات بین المللی باشد که خود موجب پیچیدگی این مقررات خواهد شد و در نتیجه قربانیان تروریسم از این مقررات بیگانه تر خواهند بود و به همین دلیل نیاز بیشتری به حمایت دارند.

کتاب "تروریسم از منظر حقوق اسلام و اسناد بین المللی" که به تازگی توسط پژوهشگاه حوزه و دانشگاه منتشر شده، از دو بخش و هشت فصل تشکیل شده است.

بخش اول تحت عنوان" مفهموم تروریسم و بررسی ریشه های آن" از چهار فصل تشکیل شده است. در فصل اول به تعریف تروریسم، در فصل دوم به تعریف قربانیان تروریسم و انواع آن، در فصل سوم به حمایت های تقنینی ایران در جرم انگاری تروریسم و در فصل چهارم به ریشه های تروریسم پرداخته شده است.

بخش دوم نیز تحت عنوان " ترمیم و جبران خسارت قربانیان تروریسم" از چهار فصل تشکیل شده است. در فصل اول به حمایت های ویژه از قربانیان تروریسم، در فصل دوم به مسولیت مرتکبان جرایم تروریستی، در فصل سوم به مراجع حمایتی صالح برای قربانیان تروریسم و در فصل چهارم به انواع و روش های حمایت از قربانیان تروریسم پرداخته شده است.