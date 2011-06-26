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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۲۵

طباطبایی به مهر خبرداد:

شرایط انتخاب رشته های دارای شرایط خاص در کنکور90

شرایط انتخاب رشته های دارای شرایط خاص در کنکور90

معاون اجرایی سازمان سنجش با اشاره به مهلت زمانی برای انتخاب رشته های دارای شرایط خاص در کنکور 90 گفت: داوطلبان می توانند از 6 تا 15 تیر ماه به صورت اینترنتی علاقمندی خود به رشته‌های خاص را اعلام کنند.

دکتر سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای پذیرش دانشجو در رشته‌های تحصیلی دارای شرایط خاص دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی داوطلبان باید علاقمندی خود را اعلام کنند و مورد و یا موارد رشته‌های تحصیلی خاص را در آزمون سراسری سال 90 انتخاب کنند.

وی افزود: داوطلب باید شماره مورد یا موارد رشته‌های دارای شرایط خاص را از اطلاعیه سازمان سنجش انتخاب کند و به صورت اینترنتی از تاریخ 6 تا 15 تیرماه از طریق سایت سازمان به نشانی: www.sanjesh.org اقدام به درج اعلام علاقمندی به رشته‌های خاص کند. داوطلب توجه داشته باشد که به درخواست‌های غیر از روش اینترنتی ترتیب اثر داده نمی‌شود.

طباطبایی در تعریف رشته‌های‌ تحصیلی‌ دارای‌ شرایط خاص اظهار داشت: رشته‌های‌ دارای شرایط خاص رشته‌هایی هستند که نیاز به‌ اقداماتی‌ نظیر مصاحبه‌، معاینه‌ و آزمون علمی و یا عملی (اختصاصی خاص رشته) دارند و داوطلبان‌ علاقمند به‌ انتخاب‌ اینگونه‌ رشته‌ها باید شماره موارد را از جداول اعلام شده استخراج و حداکثر دو مورد از این موارد را در سایت سازمان درج کنند.

وی یادآور شد: در صورتی که نام داوطلب در ردیف‌ معرفی‌شدگان‌ چند برابر ظرفیت‌ رشته‌های‌ اعلام شده برای‌ مصاحبه‌ و معاینه‌ اعلام‌ شود باید در زمان‌ انتخاب‌ رشته‌، کدرشته‌ ها مربوطه را به‌ عنوان‌ یک‌ یا چند رشته از انتخاب‌های‌ مجاز خود تا اولویت‌ نهم (قبل از اولویت دهم) انتخاب کنند.

خلاصه جدول اعلام علاقمندی به انتخاب رشته های تحصیلی دارای شرایط خاص در آزمون سراسری 90  

پذیرش از گروه آزمایشی عنوان رشته تحصیلی و نام مؤسسه آموزش عالی  ظرفیت 
علوم ریاضی و فنی،
علوم تجربی و
علوم انسانی

رشته تحصیلی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره)

 120 نفر
//

رشته های تحصیلی دانشگاه شهید مطهری تهران

 500 نفر
//

رشته تحصیلی مدیریت فرهنگی هنری مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره
(* پذیرش دانشجو در این رشته از گروه آزمایشی هنر نیز صورت خواهد گرفت)

 60 نفر
//

رشته های تحصیلی کارشناسی دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
(وابسته به سازمان اوقاف و امورخیریه ) در دانشکده های علوم قرآنی کشور

یک هزار و 30 نفر
// دانشکده غیردولتی و غیرانتفاعی علوم حدیث  شهرری 60 نفر
// رشته های تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی واحد تهران 240 نفر
// رشته های تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی واحد سنندج 80 نفر
// رشته های تحصیلی دانشگاه مذاهب اسلامی واحد زاهدان 80 نفر
// دانشکده غیردولتی و غیرانتفاعی اصول الدین 840 نفر
علوم ریاضی و فنی رشته های تحصیلی دانشگاه صنعتی مالک اشتر 70 نفر
// معماری - مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره 120 نفر
علوم تجربی پزشکی - دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا 20 نفر
//

بورسیه رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سایر دانشگاه های علوم پزشکی
( تهران، شهید بهشتی، شیراز، مشهد و اصفهان)

 8 نفر
//

بورسیه رشته دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سایر دانشگاه های علوم پزشکی
(تهران، شهید بهشتی و مشهد)

 7 نفر
//

بورسیه رشته داروسازی دانشگاه علوم پزشکی ارتش در سایر دانشگاه های علوم پزشکی
(تهران، شهید بهشتی، شیراز، مشهد و اصفهان)

 5 نفر
// پرستاری - دانشگاه علوم پزشکی ارتش ج.ا.ا 30 نفر
// رشته های کارشناسی دانشکده پیراپزشکی ارتش ج.ا.ا 80 نفر
// کاردانی دانشکده پیراپزشکی ارتش ج.ا.ا 10 نفر
// کاردانی مدارک پزشکی (مخصوص پرسنل پایور ارتش ج.ا.ا) 20 نفر
علوم انسانی روابط عمومی - مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره 60 نفر
// روزنامه نگاری - مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره 60 نفر
هنر سینما - مؤسسه مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره 40 نفر
// هنر اسلامی -  مؤسسه غیردولتی و غیرانتفاعی سوره 60 نفر
کد مطلب 1344289

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