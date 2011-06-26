تشکیل بانک اطلاعات متمرکز اموال مازاد دولت در کشور ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، اردشیر محمدی ظهر شنبه در جریان دیدار با استاندار آذربایجان غربی با اشاره به عدم وجود بانک اطلاعاتی از اموال مازاد دولت بیان داشت: سازمان ها و دستگاه های دولتی همه ساله اقدام به فروش اموال مازاد خود از طریق مزایده می کنند و با توجه به اینکه هر دستگاه می بایست اطلاعات اموال خود را جمع آوری کند، با این وجود بانک جامع اطلاعاتی متمرکز از اموال مازاد دولت ایجاد نشده است.
وی با اشاره به وظایف و نقش های سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی افزود: سازمان اموال تملیکی وظیفه جمع آوری، مدیریت، نگهداری و فروش اموالی را که به هر نحوی به تصرف دولت در آید را عهده دار است و از ساختار قانونی و تشکیلاتی و نظارتی منحصر بفردی در این زمینه بهره مند است.
محمدی تاکید کرد: این سازمان می تواند ضمن ایجاد بانک اطلاعاتی پویا از اموال مازاد دولت در نگهداری و تعیین تکلیف این دسته از اموال و استفاده بهینه از منابع دولت نقش تاثیر گذاری را داشته باشد.
مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی کشورگفت: با توجه به ساختار و تشکیلات این سازمان که بصورت ماهانه مزایده اموال منقول و غیر منقول برگزار می کند، می تواند در سال جهاد اقتصادی بدون ایجاد سازمانی جدید این وظایف و نقش ها را با تقویت و ابلاغ قوانین مربوطه، در راستای ایجاد بانک جامع اطلاعاتی و تامین هرچه مطلوبتر منافع دولت و مردم عهده دار گردد.
محمدی همچنین رتبه آذربایجان غربی در عملکرد فروش کالا و درآمد را در بخش جمع آوری و فروش اموال تملیکی را رتبه پنج کشوری اعلام کرد و افزود: سال گذشته این سازمان موفق به فروش 67 میلیارد ریال اموال منقول و غیر منقول در استان شده و پیش بینی می شود این رقم امسال به 100 میلیارد ریال افزایش یابد.
استاندار آذربایجان غربی نیز در این دیدار با اشاره به موقعیت خاص جغرافیایی استان و هم مرز بودن با سه کشور خارجی و وجود گمرکات فعال، بر توجه ویژه به توسعه و تجهیز گمرکات استان تاکید نمود.
وحید جلال زاده در ادامه بر توجه ویژه به نظارت دقیق و امانتداری در فروش اموال مردمی و اموال تملیکی تاکید کرد.
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