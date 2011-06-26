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۵ تیر ۱۳۹۰، ۹:۳۴

مجموعه کتابهای "راه و روان" در 7 جلد منتشر شد

مجموعه کتابهای "راه و روان" در 7 جلد منتشر شد

مجموعه کتب هفت جلدی "راه و روان" از مجموعه کتابهای پرسشها و پاسخهای دانش‌‌آموزی با نظارت دکتر محمدرضا احمدی به منظور رفع شبهات دینی نوجوانان و جوانان از سوی دبیر‌خانه گفتمان دینی و با همکاری پژوهشکده باقر‌العلوم(ع) منتشر شد.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه "راه و روان" منبعی است تا پرسش‌های واقعی و عینی دانش‌آموزان پاکدل و کمال خواه مقطع دبیرستان در زمینه‌های یاد شده پاسخ داده شود .

با شکل‌گیری مرحله نوجوانی، دگرگونی‌های فراوان در ابعاد روانی و بدنی نوجوان رخ می‌دهد.علاوه بر آن تحولات شناختی و روانی زیادی برای این گروه سنی ایجاد می‌شود. بینش‌های او عمیق‌تر شده، گرایش‌های او سمت و سوی دیگری پیدا کرده و رفتار‌ها و واکنش‌های او متفاوت می‌شود.

مشاوره و راهنمایی، کنترل غرایز، خانواده، تحصیل، اختلالات، موفقیت و ازدواج عناوین برخی مباحث این مجموعه هستند .

کد مطلب 1344295

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