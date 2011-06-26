مجموعه کتابهای "راه و روان" در 7 جلد منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه "راه و روان" منبعی است تا پرسشهای واقعی و عینی دانشآموزان پاکدل و کمال خواه مقطع دبیرستان در زمینههای یاد شده پاسخ داده شود .
با شکلگیری مرحله نوجوانی، دگرگونیهای فراوان در ابعاد روانی و بدنی نوجوان رخ میدهد.علاوه بر آن تحولات شناختی و روانی زیادی برای این گروه سنی ایجاد میشود. بینشهای او عمیقتر شده، گرایشهای او سمت و سوی دیگری پیدا کرده و رفتارها و واکنشهای او متفاوت میشود.
مشاوره و راهنمایی، کنترل غرایز، خانواده، تحصیل، اختلالات، موفقیت و ازدواج عناوین برخی مباحث این مجموعه هستند .
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