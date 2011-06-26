راندمان بخش کشاورزی آذربایجان غربی ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر، وحید جلال زاده ظهر شنبه در نشست مشترک با نمایندگان تشکل های فراگیر و تعاونی های تولیدات کشاورزی آذربایجان غربی با اشاره به اینکه برای ارتقای راندمان بخش کشاورزی و توانمند سازی این یخش مهم اقتصادی استان نیازمند بهره گیری از شیوه ها و تکنولوژیهای نوین آبیاری و کاشت محصول بذور اصلاح شده هستیم، ادامه داد: باید چرخه تولید و صنعت در استان وابسته به صنعت کشاورزی بوده و باید با توانمند سازی تعاونیها و اتحادیه های فعال در این حوزه، به سوی تکنولوژیهای نوین حرکت کنیم .

وی ضمن تاکید بر ارتقای شاخصهای بخش کشاورزی این امر را مستلزم گرایش به سوی شیوه های علمی دانست و بیان داشت: تولید محصول با کیفیت بالا و بهره گیری صحیح از منابع و عرضه محصول مشتری پسند در بازار با تکیه بر روش های سنتی و قدیمی امکان پذیر نیست .

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه امروز با رقابتی که در عرصه تولید محصولات با کیفیت ایجاد شده، ایجاب می کند که به سوی روشهای کاملا علمی و کارآمد و مطابق با آخرین شیوه های و فناوری های روز حرکت کنیم، اظهار داشت: جذب سرمایه گذاران در بخش کشاورزی و بهره گیری از جدید ترین شیوه های بسته بندی مطابق با ذائقه مصرف کنندگان و جامعه جهانی و همچنین حضور در بورس راهکارهای ارتقای این بخش هستند .

جلال زاده همچنین اجرای برنامه های مختلف آموزشی و ترویجی برای کشاورزان را ضروری دانست و ادامه داد: همچنین برنامه های آموزشی مستمر و مداوم، مطابق با نیاز کشاورزان تاثیر بسزایی در افزایش راندمان بخش کشاورزی داشته که باید در این زمینه جهاد کشاورزی و تعاونیها و اتحادیه های حوزه کشاورزی به صورت جدی وارد عمل شوند .