سد شمیل و نیان از پروژه های مهم تامین آب هرمزگان است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حاج رسولیها شنبه شب در نشست مطبوعاتی بیان داشت: پروژه های پایین دست سد شمیل و نیان از جمله کانال آب کشاورزی و تامین آب اضطراری آب شرب آماده است و می توان گفت این سد از پروژه های کامل در حوزه تامین آب می باشد.

حاج رسولیها با تاکید بر تسریع در پروژه هایی که بیش از 70 درصد پیشرفت فیزیکی دارند افزود: سدهایی که در این مراحل قرار دارند از اولویت ویژه ای برخوردار هستند.

وی با اشاره به اینکه برای اتمام پروژه های منابع آب باید حرکت جهادی صورت گیرد، افزود: در طول برنامه چهارم توسعه به طور متوسط پنج سد در هر سال به بهره برداری برسد.

به گفته وی ، امسال با توجه به فرمایش مقام معظم رهبری تصمیم گرفته شد 13 سد در سال به بهره برداری برسد که سد شمیل و نیان نیز در برنامه افتتاح سال 90 قرار دارد.

وی اظهار داشت: احداث چنین سازه ای با حجم بسیار بالای آب در استان با توجه به موقعیت استراتژیک استان می تواند در رشد صنعت مثمر ثمر باشد و اگر چه در استان بحث احداث آبشیرینکن مطرح است اما استفاده از آب تجدید پذیر شیرین می تواند امنیت آبی را افزایش دهد.

مدیرعامل شرکت مدیریت منابع آب ایران با اشاره به اینکه نباید به یک منبع آبی اکتفا کنیم، افزود: استفاده از یک منبع موازی در کنار یک منبع می تواند در مواقع خشکسالی و اضطراری تامین کننده آب باشد.

وی همچنین به بازسازی خطوط انتقال آب میناب به بندرعباس اشاره کرد و افزود: این طرح به عنوان یکی از پروژه های مهم و تاثیر گذار در سال جاری آغاز می شود.