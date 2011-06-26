عمر بیمه روانشناسی در بایگانی وزارت رفاه 5 ساله شد

سید محمد مومنی در ارتباط با آخرین وضعیت طرح بیمه روانشناسی که در وزارت رفاه پیگیری می شود، به خبرنگار مهر گفت: ما همچنان اصلی ترین عامل به سرانجام نرسیدن بیمه روانشناسی را عدم اهمیت و جایگاه این موضوع در ذهن مدیران دولتی می دانیم. سال گذشته گروه تدوین تلاشهای زیادی در راستای به تحرک واداشتن وزارت رفاه در این زمینه کرد اما مانند گذشته سیستم معیوب این وزارتخانه هیچ اثری از این تلاشها نپذیرفت.

وی با بیان اینکه گروه تدوین پیشنهادات و اصلاحیه هایی را درباره ابعاد روان شناختی طرح ارجاع و پزشک خانواده ارائه کرد ولی باز هم هیچ پاسخی دریافت نشد، افزود: در سال 88 شخص رئیس جمهور و در کنگره نظام روانشناسی که سال گذشته برگزار شد، مشاورین رئیس جمهور قول مساعدت جدی در این زمینه دادند اما تاکنون هیچ اثری از پیگیری این موضوع مشاهده نشده است.

مومنی ادامه داد: رئیس جمهور 4 سال پیش به درخواست گروه تدوین برای پیگیری طرح بیمه روانشناسی به وزیر وقت رفاه (عبدالرضا مصری) دستور پیگیری این طرح را داد اما هیچ زمان از طرف ریاست جمهوری درباره روند این موضوع پیگیری به عمل نیامد.

سرپرست گروه تدوین طرح بیمه خدمات روانشناختی و مشاوره با اظهار تاسف از اینکه همه نگاهها و زمینه های تخصصی در جامعه مورد اهمیت قرار نمی گیرد، گفت: ما این را می خواهیم بگوییم که این کشور غیر از موضوع یارانه ها و انرژی هسته ای و آن چیزها که برای مدیران دارای اهمیت است، خلاء های دیگری هم دارد.

مومنی افزود: سیستم وزارت رفاه نه تنها درباره پیشنهاد گروه تدوین پیرامون تشکیل یک کارگروه در این وزارتخانه برای بیمه روانشناسی پاسخ مناسبی نمی دهد بلکه به نقدهایی که گروه تدوین درباره نحوه عملکردشان در مصاحبه ها هم واکنش منفی نشان می دهد.

وی با بیان اینکه در تمام این سالها ناکارآمدی و خلل زیادی را در سیستم رفاه و سلامت کشور مشاهده کردیم، اظهارداشت: وزارتخانه های بهداشت و رفاه و همینطور سازمان نظام روانشناسی دچار خلاء های ساختاری و قانونی هستند که از بهبود وضعیت سلامت روان در کشور جلوگیری می کند و ما بارها این خلاءها را به هر سه دستگاه اعلام کرده ایم.

مومنی در پایان تاکید کرد: گروه تدوین طرح بیمه روانشناسی همچنان امیدوار و در تلاش برای بهبود وضعیت سلامت روان جامعه است و آمادگی خود را برای کمک و در اختیار گذاشتن تجاربش اعلام می کند. هرچند ظاهرا مسئولان علاقه دارند ما هم موضوع را رها کنیم. همچنین ما بار دیگر پیشنهاد می کنیم کارگروهی برای موضوع بیمه روانشناسی در یکی از ساختارهای دولتی ایجاد شود و امیدواریم با طرح ادغام وزارتخانه ها و سرکار آمدن وزاری جدید شاهد تحولاتی باشیم.

طرح بیمه خدمات روانشناختی و مشاوره در سال 1385 با همکاری و تلاش گروهی از دانشجویان و فارغ التحصیلان رشته روانشناسی تهیه شده است.

