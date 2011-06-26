به گزارش خبرنگار مهر، فصل یازدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور از 11 مردادماه آغاز می شود، یعنی حدود 37 روز دیگر. در این شرایط بسیاری از تیم‌ها مقدمات آماده سازی برای شروع فصلی سخت و دشوار را پشت سر گذاشته‌اند تا در پنج هفته پیش رو با تمرینات فشرده به انسجام لازم برسند.

بدون شک دوره آماده سازی یک تیم آغاز نمی شود تا اینکه یک سرمربی برای هدایت این تیم انتخاب شود و ضمن تعیین فهرست نفرات مورد نیاز خود برنامه‌های آماده سازی را مشخص کند. در فوتبال ما که مدیرفنی یا مدیر تیم معنای درستی ندارد و سرمربی است که استراتژی تیم را مشخص می کند تا زمانی که نفر اول کادر انتخاب نشود، تیم شکل نمی گیرد.

تا به امروز که 37 روز به آغاز مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور باقی مانده است به غیر از تیم راه آهن که هنوز وضیعت مالکیت آن مشخص نیست، 17 تیم دیگر سرمربی دارند و سروسامان گرفته‌اند. آخرین تحول روی نیمکت تیم‌های لیگ برتری مربوط می شود به تیم شاهین بوشهر که حمید درخشان را به عنوان جانشین اکبر میثاقیان انتخاب کرد و این مربی را از تبریز به بوشهر آورد.

فقط به 11 مربی اعتماد شد

در فوتبالی ما جابجایی مربیان امری عادی است. بطور مثال محمود یاوری فصل دهم لیگ برتر را با صبای قم آغاز کرد، با پاس همدان ادامه داد و با حضور در استیل آذین به پایان رساند. با این شرایط از بین 18 تیم لیگ برتری 11 تیم با مربی به میدان می آیند که فصل گذشته هدایت مجموعه شان را برعهده داشته است.

ذوب آهن اصفهان (منصور ابراهیم‌زاده)، استقلال تهران (پرویز مظلومی)، فولاد خوزستان (مجید جلالی)، مس کرمان (صمد مرفاوی)، ملوان بندرانزلی (فرهاد پورغلامی)، غلامحسین پیروانی(نفت آبادان)، صبای قم (عبدالله ویسی)، نفت تهران (حسین فرکی)، مس سرچشمه (احمد سنجری)، داماش گیلان (مهدی دینورزاده) و فجرسپاسی شیراز (احمد کلانتری) تیم‌هایی هستند که همچنان به سرمربیان خود اعتماد کرده‌اند و با کمترین تغییر در کادر فنی برای فصل یازدهم لیگ برتر آماده می شوند.

البته در کادر فنی این تیم‌ها تغییراتی ایجاد شده است. بطور مثال در تیم ذوب آهن "یورگن گده" جای مجید صالح را گرفته است، محمود فکری با جدایی از استقلال از این فصل جای ساکت الهامی را در کادر فنی مس کرمان می گیرد و ... اما همچنان امور فنی دست مربیانی است که توانسته‌اند اعتماد مدیریت باشگاه را جلب کنند.

خوشامدگویی به چهار مربی جدید

"بی اعتمادی" ویژگی مشترکی بین مدیران فوتبال ایران است. آنها به یک مربی با هفتاد و چند سال اعتماد می کنند اما حاضر نیستند به یک مربی جوان و جویای نام میدان بدهند. برای مدیران فوتبال ایران اینکه یک مربی تجربه حضور در لیگ برتر را داشته باشد، خیلی مهم است، حالا می خواهد آن مربی 40 ساله باشد و یا حتی 70 ساله. در این فوتبال احمد سنجری با سال‌ها تجربه گرانبها تا همین امروز تجربه لیگ برتر ندارد و هستند مربیانی جوان‌تر از او که چندین و چند فصل سابقه حضور در این رده دارند. با این وجود در فصل پیش رو چهار مربی؛ مجید صالح (سایپای البرز)، احمید سنجری (مس سرچشمه)، احمد کلانتری (فجرسپاسی شیراز) و مهدی دینورزاده (داماش گیلان) برای اولین بار در لیگ برتر مربیگری خواهند کرد.

جابجایی سه مربی در تیم‌های مختلف؛ از قلعه نویی تا استیلی

در فصل یازدهم کمتر شاهد جابجایی مربیان در تیم‌های مختلف بودیم و تنها سه مربی هستند که از یک تیم لیگ برتری به تیمی دیگر رفته‌اند، با سودا و هدفی تازه. امیر قلعه نویی در راس این فهرست قرار دارد. او پس از کسب دو عنوان قهرمانی با تیم سپاهان از نصف جهان به تبریز رفت و هدایت تراکتورسازی را برعهده گرفت، حمید استیلی نیز پس از چند ماه بیکاری که حاصل از جدایی اجباری او از شاهین بوشهر بود به خانه اش بازگشت و سرمربی پرسپولیس شد و در نهایت حمید درخشان جاده تبریز - بوشهر را با سرعت پیمود و روی نیمکت شاهین نشست.

بازگشت خارجی‌ها به لیگ برتر

در آغاز فصل دهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور تنها دو مربی خارجی در این رده فعالیت می کردند. "لوبیسا تومباکوویچ" در تیم استیل آذین و "آلفردو کاسمیرو" در تیم نفت آبادان تنها مربیان خارجی حاضر در لیگ برتر بودند که به مرور و با نتایج ضعیفی که تیم‌های شان کسب کردند جای خود را به مربیان داخلی کشورمان دادند. دهمین دوره مسابقات فوتبال لیگ برتردر حالی به اتمام رسید که هیچ مربی خارجی در فوتبال ایران نبود.

در فصل پیش رو مدیران باشگاه‌ها بازهم به مربیان خارجی اعتماد کرده‌اند، البته مربیانی که پیش از این امتحان خود را پس داده‌اند. لوکا بوناچیچ (سپاهان اصفهان) و میودراک یسیچ (شهرداری تبریز) مربیانی هستند که تجربه حضور در لیگ برتر ایران را دارند و امسال با هدایت این دو تیم بازهم به سطح اول فوتبال ایران بازگشته‌اند. البته در این مدت لوکا بوناچیچ از فوتبال ایران دور نبوده و فصل گذشته هدایت تیم گسترش فولاد تبریز را در لیگ دسته اول برعهده داشته است.

وداع دایی، مایلی کهن و کمالوند با لیگ برتر

فوتبال ایران چهره جذاب کم ندارد. افرادی که هر هفته با اظهارنظرها و حرف‌های جالب توجه خود، به رسانه ها خوراک می دادند و به اصطلاح سوژه مطبوعات بودند. در این زمینه مربیانی چون علی دایی، محمد مایلی کهن و فراز کمالوند گوی سبقت را از دیگر مربیان ربوده بودند که از قضا این فصل خلاء آنها را در لیگ برتر احساس خواهیم کرد. فعلا که این مربیان جایی در نیمکت‌های داغ لیگ برتری ندارد، مگر اینکه در روزهای آینده اتفاق خاصی بیفتد.

مربیان در سایه

در حال حاضر 17 سرمربی در لیگ برتر تیم دارند و بسیاری از مربیان شاخص بیرون از گود نشسته‌اند تا به یک رده پایین‌تر رفته‌اند. سیاهه این مربیان بلند بالاست؛ محمود یاوری، محمد مایلی کهن، علی دایی، اکبر میثاقیان، محمد خاکپور، علی اصغر مدیرروستا، محمد حسین ضیایی، فرشاد پیوس، رسول کربکندی، محمد احمدزاده، علیرضا منصوریان، افشین پیروانی، ابراهیم قاسمپور، حمید علیدوستی، داود مهابادی، مجتبی تقوی، یحیی گل محمدی، مجید جهانپور، خداداد عزیزی، نادر دست نشان، احمد شیخ لاری و... . اینها مربیانی هستند که هر آن احتمال می رود، روی یکی از نیمکت‌های لرزان لیگ برتر بنشینند. باید دید در نهایت قرعه به نام کدامیک از آنها می افتد.

خبری از "ف . ک" ها نیست

"ف . ک" یکی از اصطلاحاتی است که چند سالی است وارد فوتبال ایران شده است. هنوز مشخص نیست منظور از ف . ک کیست اما در لیگ برتری فعلا مربی نداریم که نامش با حرف "ف" و نام خانوادگی‌اش با حرف "ک" شروع شود. آخرین فردی که نام و نام خانوادگی اش با "ف" و "ک" آغاز می شد، فراز کمالوند بود که از لیگ برتر رفت و سرمربی پاس همدان شد!