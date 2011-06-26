به گزارش خبرگزاری مهر، ورزش مرتب به میزان سه روز در هفته و هر بار نیم ساعت به طوری در طی این فعالیت ورزشی، ضربان قلب به حدود 110 تا 125 ضربان در دقیقه مناسب با سن 30 تا 60 سالگی برسد، می‌تواند حد مناسبی از فعالیت فیزیکی را برای فرد مهیا کند و البته باید از درجات کمتر و ورزشهای ملایمتر شروع و به تدریج بر میزان ورزش دسترسی پیدا کرد.

بنابراین گزارش، ورزشهای سنگین و فشرده نه تنها اثرات مفید بیشتری نسبت به میزان ورزش ذکر شده ندارد، بلکه ممکن است در برخی از موارد عوارض نامطلوبی نیز به بار آورد. و پیاده‌روی تند (حدود 4 کیلومتر در هر نوبت)، شنا در آب، دوچرخه سواری، دویدن و طناب زدن فعالیتهای ورزشی مورد توصیه است.

این گزارش می‌افزاید: به طور کلی تمام ورزش‌هایی که در آن تحرک عضلات نقش اصلی را ایفا می‌کند می‌تواند مفید باشد و بهتر است فعالیت ورزشی، بیشتر در هنگامی از روز انجام شود که دمای هوا ملایمتر است.

بنابر اعلام دفتر آموزش و ارتقاء سلامت، ورزش کردن عکس عمل خوردن است، با ورزش کردن کالریها سوزانده می‌شود و در حقیقت بدن با سوزاندن کالری می‌تواند کار کند این کالری‌ها بدن را گرم، قلب را در حال پمپاژ و خون را در حال گردش نگه می‌دارد.

افراد هرچه بیشتر حرکت کنند، بیشتر کالری می‌سوزانند در نتیجه بیشتر وزن از دست می‌دهند بهتر است برای سوزاندن کالری از پله به جای آسانسور استفاده کرده و اگر ماشین دارند کمی دورتر پارک کنند و تا محل کار قدم بزنند. همچنین اگر پشت میز نشین هستند، ورزش کششی انجام داده و چند دقیقه‌ای در طول روز تحرک داشته باشند.