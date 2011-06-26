جعفرزیراهی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه احداث هفت سد در استان مراحل مطالعاتی خود را طی می کند، عنوان کرد: سد سرنی هم اکنون آماده اجراست و عملیات تونل انحرافی آن نیز آغاز شده است.

وی اظهارداشت: سه پروژه تغذیه مصنوعی نیز مراحل مطالعاتی و اجرایی خود را طی می کند که تغذیه مصنوعی لاورمیستان در حال عقد قرارداد است و شمیل آشکارا نیز 65 درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای هرمزگان گفت: شرکت آب منطقه ای استان برای اصلاح شیوه کنونی آبیاری باغات استان در گام نخست تجهیز اراضی زیر کشت به سیستم آبیاری تحت فشار را آغاز کرد و در ادامه نیز مجتمع کردن چاههای کشاورزی را در دستور کار قرار دارد.

زیرراهی افزود: شرکت آب منطقه ای همچنین در یک طرح ابتکاری برای آن دسته از کشاورزان که نگاه اقتصادی به آب دارند، آب در یا را برای مصارف کشاورزی شیرین سازی خواهد کرد.

وی اضافه کرد: سرانه مصرف آب شرب بندرعباس بسیار بالاست که 30 درصد آن پرت می شود.

وی بیان داشت: هم اکنون طرح آبیاری تحت فشار با دو پروژه هرکدام به وسعت 800 هکتار در دشت های میناب و شمیل در برنامه اجراست و برنامه تجهیز اراضی کشاورزی میناب به وسعت 11 هزار هکتار و شمیل با 1500 هکتار در حال بررسی است که بزودی آغاز می شود.

زیرراهی تصریح کرد: بسیاری از پروژه ها که به دلیل کمبود منابع مالی در کمیته فنی راکد مانده بود در حال حاضر با تامین منابع مالی، مراحل اجرایی خود را آغاز می کند و لازم است برای سرعت بخشیدن به عملیات اجرایی پروژه ها جهشی در تامین منابع مالی صورت گیرد.

وی بیان داشت: در حال حاضر 93 درصد مصرف آب استان در بخش کشاورزی است و برای افزاش راندمان آب دو هزار هکتار از اراضی کشاورزی آماده آبیاری با سیستم تحت فشار است.