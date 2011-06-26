سرپرست حوزه هنری آذربایجان شرقی در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: کتاب «تئاتر قانونگذار» نوشته آگوستوبوآل و در زیر عنوان استفاده از هنر اجرا برای سیاست ورزی به چاپ رسیده است و برای اولین بار در آذربایجان شرقی در تاریخ 11 تیر ماه در محل خانه تئاتر تبریز رونمایی خواهد شد.

شهرام خدائی ادامه داد: دهها جلد از این کتاب توسط واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری آذربایجان شرقی در بین اهالی تئاتر استان توزیع و مقرر شده پس از مطالعه، جلسه نقد و بررسی با حضور علی‌ظفر قهرمانی نژاد صورت پذیرد.

خدائی به نقل از مترجم کتاب تشریح کرد: آگوستو بوآل با ابداع شیوه های ابتکاری خود تئاتر را از فضای رسمی و خشک خارج نمود و آن را به فرصتی همگانی تبدیل کرد تا شهروندان بواسطه آن بتوانند با حضور در اجرای تئاتر تجربه های جدیدی به منظور مشارکتهای اجتماعی داشته باشند.

خدائی همچنین گفت: کارگاه آموزشی تئاتر شورایی (تکنیک آگوستوبوآل) با تدریس علی مظفرقهرمانی نژاد در روزهای 11 و 12 تیرماه در کنار نشست نقد و بررسی کتاب برگزار خواهد شد.

وی تصریح کرد: تئاتر شورایی شیوهای از اجرای تئاتر است که مخاطب بدون اطلاع قبلی از وقوع اجرا، خود وارد بازی می شود.

کتاب تئاتر قانونگذار توسط نشر بیدگل نشر شده است.

اضافه می شود آگوستوبوآل زاده برزیل است و در دوم ماه می در سال 2009 در گذشته است.

علاقمندان میتوانند جهت حضور در این نشست و کارگاه آموزشی به واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری استان مراجعه کنند.