اين مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اشاره به اينكه خودروهاي قاچاق از 73 كانتينر كشف شده اند گفت : تعدادي از خودروهاي قاچاق در منطقه سيرجان كرمان و تعدادي ديگر پس از پيگيري در جنوب كشوركشف شده اند .
وي تصريح كرد: خودروها در ابتدا به نام قطعات كاميون و سپس به نام قطعات C.K.D ( قطعات وارداتي خودرو ) وارد كشور شده است.
وي تعداد خودروهاي قاچاق وارد شده به كشور را در سال جاري 320 خودرو ذكركرد و گفت : از اين تعداد خودرو، 100 دستگاه شاسي كاميون باري 1924، 120 دستگاه ون سواري بنز MB140 و 100 دستگاه ون آمبولانس بنز MB140 بوده است.
اين مقام آگاه ، ارزش هر دستگاه شاسي كاميون را 40 هزار يورو، ون سواري بنز را 20 هزار دلار آمريكا و ون آمبولانس بنز را 27 هزار دلار آمريكا ذكر كرد.
يك مقام آگاه در گفتگو با "مهر" خبر داد :
پيگيري پرونده قاچاق خودرو در دادگاه ويژه جرايم اقتصادي
يك مقام آگاه خبرداد: پرونده قاچاق خودرو كه به وسيله يك وزارتخانه دولتي و يك شركت توليدكننده خودرو هاي سنگين صورت گرفته ، در شعبه اول دادسراي ناحيه 22 تهران ويژه جرايم اقتصادي در حال پيگيري است.
کد خبر 134431
نظر شما