پيگيري پرونده قاچاق خودرو در دادگاه ويژه جرايم اقتصادي

اين مقام آگاه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي خبرگزاري"مهر" با اشاره به اينكه خودروهاي قاچاق از 73 كانتينر كشف شده اند گفت : تعدادي از خودروهاي قاچاق در منطقه سيرجان كرمان و تعدادي ديگر پس از پيگيري در جنوب كشوركشف شده اند .

وي تصريح كرد: خودروها در ابتدا به نام قطعات كاميون و سپس به نام قطعات C.K.D ( قطعات وارداتي خودرو ) وارد كشور شده است.

وي تعداد خودروهاي قاچاق وارد شده به كشور را در سال جاري 320 خودرو ذكركرد و گفت : از اين تعداد خودرو، 100 دستگاه شاسي كاميون باري 1924، 120 دستگاه ون سواري بنز MB140 و 100 دستگاه ون آمبولانس بنز MB140 بوده است.

اين مقام آگاه ، ارزش هر دستگاه شاسي كاميون را 40 هزار يورو، ون سواري بنز را 20 هزار دلار آمريكا و ون آمبولانس بنز را 27 هزار دلار آمريكا ذكر كرد.

کد خبر 134431