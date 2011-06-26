تشکر لاریجانی از متانت نمایندگان در جلسه رای اعتماد به نیکزاد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه بررسی برنامه و صلاحیت وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی را در دستور کار داشتند.

علی نیکزاد وزیر پیشنهادی در این جلسه تنها سخنران بود و هیچ مخالف و موافقی نسبت به تصدی وزارت وی اظهار نظر نکرد.

پس از پایان اظهارات نیکزاد علی لاریجانی رئیس مجلس با بیان اینکه از متانت نمایندگان که رعایت کردند و مانند جلسه گذشته دو دو نگفتند تشکر می کنم.

لاریجانی گفت: ممکن است در بیرون احساس اسائه ادب شود همکاران شما هم که صحبت می کنند باید اجازه داد حرفهایشان زده شود مجلس جای آزادی بیان است هر کسی حرفی دارد باید حرفش را بزند دوستان باید نظراتشان را بدهند.

وی مجددا از نمایندگان برای اینکه در جوی آرام به اظهارات نیکزاد گوش دادند، تشکر کرد.

رحیمی معاون اول رئیس جمهور نیز که برای دفاع از نیکزاد وارد مجلس شده بود به همان دلیل که هیچ مخالفی نسبت به تصدی این وزارتخانه از سوی نیکزاد سخن نگفت، اظهار نظر نکرد.