همدان - خبرگزاری مهر: معرفی اولین دستیار فراز کمالوند، اعلام زمان آغاز تمرین تیم پاس، پیوستن عسگری به تیم، تست گیری از استعدادهای فوتبال همدان و معرفی سعید یالپانیان به عنوان رئیس کانون هواداران باشگاه، عناوین اخبار کوتاه ورزشی از پاس همدان است.