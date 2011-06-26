اخبار کوتاه ورزشی از پاس همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی خیراندیش به عنوان اولین گزینه انتخابی فراز کمالوند برای کمک در امر مربیگری قرارداد خود را با باشگاه پاس همدان به ثبت رساند .
سایر دستیاران این سرمربی جوان بزودی به باشگاه معرفی و قراداد خود را به ثبت خواهند رساند.
تمرینات تیم پاس 12 تیرماه آغاز می شود
تیم فوتبال پاس همدان برای حضور قدرتمند در رقابتهای لیگ دسته اول فوتبال از 12 تیرماه در همدان تمرین می کند.
پس از ارائه برنامه تمرینی سرمربی تیم به باشگاه، زمان آغاز تمرین پاسی ها 12 تیرماه اعلام شد.
از این رو بازیکنان و مربیان پاس که تا این تاریخ به طور کامل مشخص می شوند از روز یکشنبه 12 تیرماه در تمرین تیم خود حضور خواهند یافت.
مدافع فصل گذشته ابومسلم به پاس همدان پیوست
وحید عسگری مدافع فصل گذشته ابومسلم مشهد با امضای قرارداد داخلی به پاس همدان پیوست.
این مدافع قرارداد داخلی خود را با پاسی ها امضا کرده و همزمان با آغاز تمرین این تیم راهی همدان شده و در تمرینات شرکت می کند.
استعدادهای فوتبال همدان شانس حضور در پاس را دارند
تمام بازیکنان مستعد و بومی فوتبال استان همدان شانس حضور در این تیم را برای فصل جاری رقابت های لیگ دسته اول دارند.
قرار است به زودی تست گیری از بازیکنان مستعد فوتبال همدان زیر نظر فراز کمالوند انجام شود و براین اساس همدانی ها شانس حضور در این تیم را خواهند داشت.
به این ترتیب بازیکنان مستعد فوتبال همدان باید آماده حضور در این تست گیری باشند.
سعید یالپانیان رئیس کانون هواداران باشگاه پاس شد
با ابلاغ مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی پاس همدان سعید یالپانیان به عنوان رئیس کانون هواداران باشگاه پاس همدان منصوب شد.
سعید یالپانیان سابقه فعالیت مدیریتی در ادارات مختلف خصوصی و دولتی استان همدان و همچنین سابقه بازیگری در تیم های داخلی استان را داراست.
وی سه سال سرپرستی تیم فوتبال ساحلی همدان را عهده دار بود.
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