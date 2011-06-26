نیکزاد وزیر راه و شهرسازی شد

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی امروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی مراسم رای اعتماد به وزیر پیشنهادی وزارت راه و شهرسازی برگزار شد که در نهایت علی نیکزاد وزیر پیشنهادی این وزارتخانه از مجلس رای اعتماد گرفت و در کابینه باقی ماند.

نیکزاد با کسب 205 رای موافق موفق شد بار دیگر به عنوان وزیر در دولت نهم از مجلس رای اعتماد بگیرد.

همچنین 16 نماینده نیز به نیکزاد رای مخالف و 16 نماینده دیگر به وی رای ممتنع دادند.

در این جلسه محمود احمدی نژاد رئیس جمهور برای دفاع از وزیر پیشنهادی اش حضور نیافت و محمدرضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در مجلس حاضر شد.

در جلسه رای اعتماد به نیکزاد هیچ نماینده ای در مخالفت با وزیر پیشنهادی ثبت نام نکرده بود و به همین دلیل نمایندگان موافق نیز طبق آئین نامه اجازه صحبت نیافتند.