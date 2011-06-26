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۵ تیر ۱۳۹۰، ۱۰:۳۱

از سوی آستان قدس رضوی/

کتا‌بخانه دیجیتالی فرهنگ راه‌اندازی می‌شود

کتا‌بخانه دیجیتالی فرهنگ راه‌اندازی می‌شود

کتاب‌خانه‌ تخصصی دیجیتالی فرهنگ با هدف هدایت اطلاعات علمی و تخصصی حوزه فرهنگ در راستای تاثیرگذاری بر فعالیت‌های فرهنگی آستان قدس رضوی راه‌اندازی می‌شود.

به‌ گزارش خبرگزاری مهر، کتابخانه‌ فرهنگ شامل موضوعات آموزش، پژوهش، کتاب، کتابخانه، موزه، ورزش و تربیت بدنی، اخلاق و تربیت، هنر، رسانه، تبلیغات، فناوری اطلاعات و ارتباطات، فرهنگ، وقف و نذر و مدیریت خواهد بود.

مراحل اجرایی این طرح در دو فاز اجرا خواهد شد که فاز نخست آن در دو بخش مقالات و کتاب، شامل گرد‌آوری و ثبت 5 هزار رکورد اطلاعاتی تمام متن است که تا پایان سالجاری تدوین می‌شود.

همچنین در فاز دوم این طرح، بخش‌های‌ پایان‌نامه، گزارش‌های دولتی و پژوهش‌های فرهنگی به کتابخانه دیجیتالی اضافه خواهد شد که در بازه زمانی سال1391 انجام و پیش‌بینی می‌شود در پایان فاز دوم حدود 15 هزار رکورد اطلاعاتی ثبت و در اختیار مدیران و کارشناسان فرهنگی آستان قدس رضوی قرار گیرد.

کد مطلب 1344318

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