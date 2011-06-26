به گزارش خبرگزاری مهر، مجموعه تلویزیونی "دستان سبز" به تهیه‌کنندگی سیدامیر پروین حسینی و کارگردانی قدرت‌الله صلح میرزایی تهیه می‌شود.

در سریال "دستان سبز" عبدالرضا اکبری، فریبا کوثری، فریبا نادری، محسن افشانی، کامران تفتی، مهدی امینی‌خواه، شهنام شهابی، کاوه خداشناس، سمانه پاکدل، مریم سلطانی، ناصر لقایی و ... به ایفای نقش پرداختند.



این مجموعه روایتگر زندگی یک نابغه ریاضی است و مشکلات، بحران‌های روحی، مسائل خانوادگی و نوع آموزش بچه‌های المپیادی را بررسی می‌کند.

قدرت‌الله صلح میرزایی فیلم‌های سینمایی "دلداده"، "زندگی شیرین"، "حنابندان"، "هدف اصلی" و... را در کارنامه دارد.

مجموعه تلویزیونی "اینجا تهران است" به کارگردانی آرش معیریان و تهیه‌کنندگی کاوه افضلی تابستان از شبکه تهران پخش می‌شود.

در این مجموعه رویا نونهالی، نسرین مقانلو، لیلا بلوکات، ساعد هدایتی، امیرکاوه آهنین‏جان، مهتاج نجومی، مهدی سلوکی، مجتبی رجبی، آزاده ریاضی، مهرنوش الفتی، امیر کاظمی، مهران رجبی، حسین فلاح، شقایق نوروزی، رهام تدریسی، کتایون اویسی، علی اویسی، طیبه محمدزاده، علیرضا شهیری، ملیسا دولت‎خواه و اکرم محمدی، محمد صادقی و ... بازی کردند.

"اینجا تهران است" به نویسندگی محمد محمود سلطانی ماجرای زندگی سه زن به نامهای نازنین، آتوسا و افسانه است که در مجتمعی زندگی می‌کنند و اتفاقاتی شرایط زندگی آنان را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.