آتش سوزی ضایعات کشاورزی در مزارع غیر قانونی است

علی حمیدی رزی قبل از ظهر یکشنبه، به دنبال آتش سوزی مزارع گندم در پارس آباد در گفتگو با خبر نگار مهر، اظهار داشت: آتش زدن کاه و باقی مانده محصولات کشاورزی علی رغم اینکه از لحاظ قانونی ممنوع است آسیب زیادی به محیط زیست وارد می کند.

وی عنوان کرد: در ماده دو قانون اساسی جلوگیری از آلودگی هوا، به طور صریح به ممنوع بودن این عمل اشاره شده است.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل افزود: در قوانین بخش منابع طبیعی و کشاورزی نیز به جلوگیری از این امر تاکید شده است و پیگرد قانونی دارد.

حمیدی با اشاره به مضرات آتش سوزی ضایعات کشاورزی عنوان کرد: این کار سبب از بین رفتن مواد عالی خاک و عدم برگشت مواد غذایی جذب شده به خاک و در نتیجه پایین آمدن کیفیت محصول تولید می شود.

وی همچنین از شهروندان خواست در صورت مشاهده هر گونه موارد آتش سوزی در مزارع و مراتع استان اردبیل مراتب را با شماره تماس های 90-7740085-0451 به اطلاع اداره کل حفاظت محیط زیست استان اردبیل برسانند.

یادآور می شود: در سال گذشته چندین هکتار از مراتع اردبیل به ویژه جنگل فندقلو در شهرستان نمین در اثر اتش سوزی از بین رفت و روز گذشته نیز چهار هکتار از مزارع پارس آباد به دلیل بی احتیاطی کشاورزان منطقه در آتش سوخت سبب از بین رفتن 20 تن گندم شد.