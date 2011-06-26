به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید حکیم الهی معاون بین الملل جامعة المصطفی العالمیه در این مراسم در سخنانی درباره اسرار حج گفت: اسراری در حج وجود دارد که جز معصوم و ولی خدا که تحت عنایت معصوم باشدحقایق آن را درک نمیکند.
وی افزود: خداوند برخی از مکانها مانند کعبه و مسجد کوفه و تمامی مساجد را و برخی زمانها مانند ماه رمضان و ایام البیض و.... را بر بقیه ایام و مکانهای دیگر فضیلت بخشیده و برای آن اعمال خاصی وضع کرده است.
حکیم الهی تصریح کرد: پی بردن به ویژگی و شرافت این زمانها و مکانها از فهم عقل بشر عادی به دور است و حج که هم مکان و هم زمانش شرف پیدا کرده است نور علی نور است.
معاون بین الملل جامعة المصطفی العالمیه اظهارداشت: کعبه نقطهای است که از حضرت آدم تا حضرت خاتم و همه اولیاء الله در گرد آن طواف کرده و آن راگرامی داشته و میدارند، مکانی است که بیت المعمور در بالای آن قرار دارد و امام زمان هرساله در ایام حج بر گرد آن طواف دارند.
وی با بیان اینکه در اسلام هیچ عبادت و احکامی بدون حکمت و مصلحت نیست عنوان کرد: ممکن است برخی از مصلحتها و منفعتهای احکام را در این دنیا نتوانیم کشف کنیم اما در عالم دیگر برای ما مشخص و روشن خواهد شد.
حکیم الهی ادامه داد: چون فواید این عبادات تنها منحصر به منافع مادی نیست و منافع معنوی نیز دارد در این دنیا فهم همه مصالح و منافع احکام برا یافراد عادی بشر مشخص نمیشود.
حکیم الهی با بیان اینکه سه راه قرآن، روایات و کشف و شهود برای شناخت وجود دارد تاکیدکرد: قرآن و روایات به صورت مجمل به برخی از فواید احکام اشاره کرده است و کشف و شهود هم موضوعی نیست که همه افراد بتوانند به آن دست یابند.
وی افزود: اما این دلیلی نمیشود که حکمی بدون فایده از سوی خداوند وضع شده باشد و این با تفکر شیعه دوازه امامی سازگاری ندارد.
گفتنی است دوره تربیت مبلغ حج به مدت دو هفته با حضور طلابی از کشورهای مختلف برگزار میشود و طلاب شرکت کننده با موضوعات مختلف حج از جمله احکام حج، اشنایی با مکه و مدینه، قرآن و تبلیغ و... آشنا میشوند.
در خاتمه این دوره ۱۰۰ نفر از برترینها به عنوان تشویقی از سوی جامعة المصطفی به حج مشرف خواهند شد.
قم - خبرگزاری مهر: مراسم افتتاحیه دوره تربیت مبلغ ویژه حج باحضور ۳۰۰ طلبه نخبه جامعة المصطفی العالمیه در مجتمع آموزش عالی امام خمینی آغاز به کار کرد.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید حکیم الهی معاون بین الملل جامعة المصطفی العالمیه در این مراسم در سخنانی درباره اسرار حج گفت: اسراری در حج وجود دارد که جز معصوم و ولی خدا که تحت عنایت معصوم باشدحقایق آن را درک نمیکند.
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