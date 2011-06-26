به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مجید حکیم الهی معاون بین الملل جامعة المصطفی العالمیه در این مراسم در سخنانی درباره اسرار حج گفت: اسراری در حج وجود دارد که جز معصوم و ولی خدا که تحت عنایت معصوم باشدحقایق آن را درک نمی‌کند.



وی افزود: خداوند برخی از مکان‌ها مانند کعبه و مسجد کوفه و تمامی مساجد را و برخی زمان‌ها مانند ماه رمضان و ایام البیض و.... را بر بقیه ایام و مکانهای دیگر فضیلت بخشیده و برای آن اعمال خاصی وضع کرده است.



حکیم الهی تصریح کرد: پی بردن به ویژگی و شرافت این زمان‌ها و مکان‌ها از فهم عقل بشر عادی به دور است و حج که هم مکان و هم زمانش شرف پیدا کرده است نور علی نور است.



معاون بین الملل جامعة المصطفی العالمیه اظهارداشت: کعبه نقطه‌ای است که از حضرت آدم تا حضرت خاتم و همه اولیاء الله در گرد آن طواف کرده و آن راگرامی داشته و می‌دارند، مکانی است که بیت المعمور در بالای آن قرار دارد و امام زمان هرساله در ایام حج بر گرد آن طواف دارند.



وی با بیان اینکه در اسلام هیچ عبادت و احکامی بدون حکمت و مصلحت نیست عنوان کرد: ممکن است برخی از مصلحت‌ها و منفعت‌های احکام را در این دنیا نتوانیم کشف کنیم اما در عالم دیگر برای ما مشخص و روشن خواهد شد.



حکیم الهی ادامه داد: چون فواید این عبادات تنها منحصر به منافع مادی نیست و منافع معنوی نیز دارد در این دنیا فهم همه مصالح و منافع احکام برا یافراد عادی بشر مشخص نمی‌شود.



حکیم الهی با بیان اینکه سه راه قرآن، روایات و کشف و شهود برای شناخت وجود دارد تاکیدکرد: قرآن و روایات به صورت مجمل به برخی از فواید احکام اشاره کرده است و کشف و شهود هم موضوعی نیست که همه افراد بتوانند به آن دست یابند.



وی افزود: اما این دلیلی نمی‌شود که حکمی بدون فایده از سوی خداوند وضع شده باشد و این با تفکر شیعه دوازه امامی سازگاری ندارد.



گفتنی است دوره تربیت مبلغ حج به مدت دو هفته با حضور طلابی از کشورهای مختلف برگزار می‌شود و طلاب شرکت کننده با موضوعات مختلف حج از جمله احکام حج، اشنایی با مکه و مدینه، قرآن و تبلیغ و... آشنا می‌شوند.



در خاتمه این دوره ۱۰۰ نفر از بر‌ترین‌ها به عنوان تشویقی از سوی جامعة المصطفی به حج مشرف خواهند شد.