به گزارش خبرگزاری مهر، معدن "نوچون" دارای 80 میلیون تن ماده معدنی مس است که در منطقه پاریز و در نزدیکی سرچشمه استان کرمان واقع شده است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران اظهار داشت: این معدن در عین حال بزرگترین ذخیره فلز مولیبدن ایران را در خود جای داده است.

به گفته اردشیر سعد محمدی، میزان ذخیره مولیبدن در معدن نوچون به 268 میلیون تن می رسد و فلز مولیبدن از جمله فلزات گرانبها محسوب می‌شود و دارای ارزش اقتصادی بالایی در صنایع معدنی است.

مدیرعامل شرکت ملی صنایع مس ایران راه اندازی این معدن را از برنامه های سال 90 اعلام کرد و یادآور شد: تا انتهای امسال تعداد معادن جدید افتتاح شده به 5 مورد خواهد رسید.

وی همچنین تصریح کرد: پس از افتتاح معدن "نوچون" برنامه بهره برداری از معدن جدید علی آباد در پیش گرفته می‌شود.

گفتنی است، معدن علی‌آباد در استان یزد واقع شده و این کانسار نیز به عنوان اکتشافات جدید شرکت ملی صنایع مس به شمار می‌آید. شرکت ملی صنایع مسی هدف اصلی از افتتاح معادن جدید در سال جاری را زمینه سازی برای رشد تولید مس کاتد و دستیابی به ظرفیت 700 هزار تنی اعلام کرده است.