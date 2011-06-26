محمدرضا ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر، با تبریک نهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری مهر ضمن بیان مطلب فوق گفت: امیدوارم این رسانه پر مخاطب همچنان بتواند به روند رو به رشد خود در عرصه اطلاع رسانی ادامه دهد.
وی ادامه داد: خبرگزاری مهر از آن دسته رسانههای معتبری است که هر روز مطالب، اخبار و تحلیلهای خواندنیاش حتی فراتر از حوزه ورزش مورد مطالعه بنده و همکارانم قرار میگیرد و فکر میکنم با همه خوبیها و موارد مطلوبی که در این رسانه وجود دارد، بازهم میتوانیم روزهای روشنتری از جهت پیشرف و بالندگی برای این خبرگزاری وزین متصور باشیم.
مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان ادامه داد: توجه به تیمهای پایه و رشتههای غیر فوتبالی و ورزش بانوان در مهر در حد قابل توجهی مورد پردازش قرار گرفته و امیدوارم در ادامه نگاه مهر به موارد مذکور مضاعف و دو چندان شود.
ساکت اضافه کرد: در برخی موارد انتقادها و گلایه های کوچکی نسبت به برخی تحلیلها و گزارش های خبرگزاری مهر در سرویس ورزشی داشته ایم که به طور صمیمانه به دوستانمان در این رسانه منعکس کرده و طبق انتظار این بزرگواران نیز با ظرفیت و انتقاد پذیری خود بیشتر اوقات از نقدهای ما و واحد ارتباطات رسانهای باشگاه استقبال کردهاند.
وی همچنین خاطرنشان کرد: لازم میدانم بر این نکته تاکید میکنم که موارد مثبت و قابل تقدیر آن قدر در این رسانه زیاد بوده که باشگاه سپاهان اصفهان و جامعه ورزش قدردان این رسانه باشند و اعلام کنیم که به روشنایی چراغ مهر و سایر رسانههای معتبر کشورمان برای توسعه ورزش این مرز و بوم نیاز مبرم داریم.
مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در پایان گفت: به نمایندگی از خانواده باشگاه سپاهان، نهمین سالگرد تاسیس خبرگزاری مهر را به رضا مقدسی مدیرعامل، رضا خسروی دبیر سرویس ورزشی، امیر محب ملکی، امیر حسین پورمحمد، مهدی زارع، زهرا محمدیفر و همه دست اندرکاران مهر ورز مهر تبریک و شادباش میگویم و از زحمات چندین ساله این عزیران در اعتلای جریان اطلاع رسانی سپاسگزاری میکنم.
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