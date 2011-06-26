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۵ تیر ۱۳۹۰، ۹:۵۱

دومین جشنواره منطقه‌ای اختراعات در تبریز برگزار می‌شود

دومین جشنواره منطقه‌ای اختراعات در تبریز برگزار می‌شود

دومین جشنواره و نمایشگاه منطقه ای اختراعات در استان آذربایجان شرقی برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره های منطقه ای با هدف حضور جوانان و نوجوانان در فضایی مرتبط با پژوهش و اختراعات، شناسایی مخترعان و جذب حمایتهای بنیاد ملی نخبگان و ارتقای پژوهشهای استان و منطقه و فرهنگ سازی برگزار می شود.

در این راستا اولین جشنواره منطقه ای نوآوری و شکوفایی و نمایشگاه تجاری سازی اختراعات و نوآوریهای منطقه ای با عنوان "خلیج فارس" در اردیبهشت ماه سال جاری در بنیاد نخبگان استان فارس برگزار شد.
 
دومین جشنواره نیز از 22 تا 24 تیرماه سال جاری به میزبانی بنیاد نخبگان استان آذربایجان شرقی در شهر تبریز برگزار خواهد شد.
کد مطلب 1344335

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