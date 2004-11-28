ادبيات فولكلور ايران منتشر مي شود

دكتر محمد اخگري در گفت و گو با خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" خبر از ترجمه كتاب " ادبيات فولكلور ايران" اثر ييري سيپك، اهل چك، داد و گفت : اين كتاب بخشي از مجموعه تاريخ ادبيات ايران يان ريپكا است كه بخش هايي از اين كتاب قبلا ترجمه شده بود. اما بخش ادبيات فولكلور ايران تا كنون ترجمه نشده بود لذا اين بخش از نسخه آلماني كتاب ترجمه شده است. اين كتاب زير نظر يك عده از شرق شناسان چك تدوين شده است. هر كدام از شخصيتها يك بخش را نوشته اند كه ييري سيپك قسمت فولكلور را تاليف كرده است.

وي در ادامه اظهار داشت : نويسنده در اين قسمت، ادبيات فولكلور ايران را تقسيم بندي كرده و منابع مختلف موجود در ادبيات فولكلور ايران را چه آنهايي كه به زبانها اروپايي ترجمه شده بود و چه آنهايي كه به زبان تاجيك در كتابخانه هاي بلوك شرق وجود داشته را گردآوري كرده و بر اساس آنها ژانر ادبي را بر اساس ادبيات فولكلور ايران تاليف كرده است. به عنوان مثل ادبيات فولكلور حماسي، رمانتيك، نمايشي، مذهبي و هر كدام از اين موارد را تحت يك زير مجموعه قرار داده است. در ادبيات فولكلور مذهبي به تعزيه و نمادهاي ادبي آن پرداخته و مقايسه اي با مصيبت نامه هاي مسيح نيز انجام داده است. مولف انواع ادبي موجود در ايران را با انواع ادبيات موجود در اروپا از نظر فولكلور مقايسه كرده و برخي از سوژه هاي ادبي فولكلور ايران كه ادبيات ساير ملتها را تحت نفوذ قرار داده را مورد تحقيق قرار داده و حتي بالعكس هم به صورت مقايسه اي انجام داده است. مثلا سوژه هاي موجود در داستانهاي هزار و يك شب و برخي از سوژه هاي فولكلور در قزاقستان و تاجيكستان و ديگر كشورهاي آسياي ميانه را كه با ادبيات فولكلور ادبيات ايراني شباهت داشتند را بازشناسي كرده است مانند كوراوغلي با برخي از ويژگي هاي رستم در شاهنامه. همچنين تاريخ ادبيات فولكلور ادبيات قبل از اسلام را به دوره پيدايش شاهنامه ربط مي دهد و براي اثبات آن به كتابهايي از گزنفون و هردوت و برخي ديگر از نويسندگان يونان باستان مراجعه مي كند.

دكتر اخگري در پايان اظهار داشت: نويسنده معتقد است كه ايراني ها بعد از دوران جديد براي آفرينشهاي ادبي به ادبيات فولكلور ايراني رجوع نكردند و به ادبيات غربي توجه كرده اند در حالي كه تاجيكها عكس اين كار را انجام داده اند.