صلح بدون حماس ممکن نیست/ شرط شناسایی اسرائیل درخواستی غیر واقعی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، "افرایم هالوی" اعلام کرد که بدون مشارکت جنبش حماس در روند سیاسی و مذاکرات مستقیم با این جنبش تلاش ها برای برقراری صلح در خاورمیانه به واقعیت تبدیل نخواهد شد.

وی افزود: خواسته جامعه جهانی از حماس برای به رسمیت شناختن اسرائیل خواسته ای غیرواقعی به شمار می رود زیرا این مسئله یک موضوع ایدئولوژیک است و مانعی بر سر راه مذاکره با این جنبش به شمار می رود.

هالوی گفت: به رسمیت شناختن موجودیت اسرائیل نباید پیش شرط مذاکرات صلح باشد چرا که می توان بدون این مسئله با جنبش حماس وارد مذاکره شد بلکه تنها باید از حماس بخواهیم توافقنامه های پیشین را به رسمیت بشناسد و به عملیات نظامی پایان دهد.

رئیس سابق موساد همچنین اعلام کرد که مذاکره با حماس یک استراتژی هوشمند به شمار می رود زیرا این جنبش تاثیر بسیاری بر ملت فلسطین دارد.