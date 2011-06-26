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۵ تیر ۱۳۹۰، ۹:۵۲

نمایشگاه صنعت ساختمان در کرمانشاه گشایش یافت

نمایشگاه صنعت ساختمان در کرمانشاه گشایش یافت

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: دهمین نمایشگاه صنعت ساختمان، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و کاشی و سرامیک در محل دائمی نمایشگاه های استان کرمانشاه گشایش یافت.

به گزارش خبرنگار مهر، در این نمایشگاه که در فضایی بالغ بر چهار هزار متر مربع برپا شده، 200 شرکت از برترین های صنعت ساختمان تولیدات خود را به معرض نمایش گذاشته اند.

انواع کاشی و سرامیک کف و دیواری، شیر آلات، لوله و اتصالات، دربهای ضد سرقت، تیرچه، سیستمهای سرمایشی و گرمایشی و ... در این نمایشگاه عرضه شده است.

شرکت هایی از کرمانشاه، همدان، تهران، شیراز، مشهد و تبریز نیز در این نمایشگاه حضور دارند.

این نمایشگاه تا هشتم تیرماه برپاست و علاقمندان از ساعت 16 تا 21.30 می توانند از آن بازدید کنند.

کد مطلب 1344342

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