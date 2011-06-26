محمدعلی طالبی به خبرنگار مهر گفت: بیش از هشت سال است که جشنواره فیلم کودک و نوجوان به شکلی غیررسمی و البته معنوی تعطیل شده است، برگزاری یک جشنواره بدون آنکه مهمترین چهره‌های آن فیلمی داشته باشند یا جشنواره در مخاطبانش تاثیر بگذارد تاثیری در سینمای ایران ندارد.

کارگردان فیلم سینمایی "دیوار" ادامه داد: دوستان در سال‌های اخیر به دلیل بی‌توجهی به سینمای کودک، این جشنواره را به جشنواره‌ای بدون تاثیر و کمرنگ تبدیل کرده‌اند، نزدیک به زمان برگزاری جشنواره که زمانش هر سال تغییر می‌کند عده‌ای فیلم می‌سازند، مدیران دور هم جمع می‌شوند و با شتاب جشنواره‌ را برپا می‌کنند تا جای این جشنواره در جدول جشنواره‌ها خالی نباشد.

وی افزود: کیفیت جشنواره و داوری آن پایین است، هیئت داوران جشنواره پارسال با فیلمی که من زحمت بسیاری برایش کشیده بودم برخوردی غیرحرفه‌ای داشت، قرار نیست به هر فیلم و فیلمساز جایزه داده شود، مهم این است که داورانی خبره و حرفه‌ای آثار را بسنجند و برای این جشنواره برنامه‌ریزی کنند.

طالبی گفت: از جشنواره فیلم کودک که زمانی مهم و تاثیرگذار بود تنها یک نام باقی مانده، برای تولید فیلم‌های باارزش و با اهداف آموزشی و پرورشی در این سینما برنامه‌ریزی نمی‌شود، بودجه‌ای به فیلمسازان قدیمی این حوزه تعلق نمی‌گیرد و حمایتی وجود ندارد. فیلمسازانی بی‌تجربه به این حوزه آمده‌اند و کارهایی انجام داده‌اند که راهی به اکران ندارد و زینت‌بخش جشنواره‌های بین‌المللی هم نیستند.

این نویسنده و کارگردان ادامه داد: کیفیت جشنواره فیلم کودک مدت‌ها است فراموش شده، مهم این است بودجه‌ای تزریق و خرج شود، حتی کودکان شهرهایی که جشنواره در آنها برگزار می‌شوند هم مورد توجه مسئولان نیستند، جمعیت میلیونی کودکان ایرانی چه جایگاهی در برنامه‌های مدیران سینمایی دارند؟ کدام فیلم برای آنها ساخته می‌شود؟ کدام سینما به آنها اختصاص دارد؟

کارگردان فیلم سینمایی "کیسه برنج" گفت: بیش از هشت سال است که مسئولان سینمایی از من برای ساخت فیلم کودک حمایت نکرده‌اند، اگر بودجه‌ای دریافت کرده‌ام از نهاد دیگری بوده و به وزارت فرهنگ و ارشاد یا بنیاد سینمایی فارابی ارتباط نداشته است. من تنها نیستم و فیلمسازان بسیاری مانند من در این چرخه معیوب انگیزه و امیدشان را برای فیلمسازی برای بچه‌ها از دست داده‌اند.