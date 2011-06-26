حمید درخشان در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد آخرین وضعیت همکاری‌اش با تیم فوتبال شاهین بوشهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: صحبت‌هایی نهایی را با مسئولان باشگاه شاهین انجام دادم و اگر اتفاق خاصی نیفتد امروز قرارداد رسمی با این تیم منعقد خواهم کرد.

وی ادامه داد: پس از عقد قرارداد با تیم فوتبال شاهین، روز سه‌شنبه به بوشهر خواهم رفت تا تمرینات آماده‌سازی تیم را برای حضور در یازدهمین دوره لیگ برتر زیر نظر بگیرم.

سرمربی پیشین تیم فوتبال شهرداری تبریز خاطرنشان کرد: کار سختی است که از سرمای تبریز به گرمای بوشهر بروید اما امیدوارم خداوند کمک کند و بتوانم در این تیم به نتایج مدنظر دست یابم.

وی با بیان اینکه هدایت تیم شاهین کارسختی است، افزود: هدفم در این تیم کار کردن است و سعی دارم این تیم را بر خلاف سال‌های گذشته، در لیگ یازدهم به جمع تیم‌های میانه جدول برسانم.

درخشان در پایان گفت: مردم علاقمند به فوتبال زیادی در شهر بوشهر حضور دارند که با تکیه و کمک این هواداران متعصب امیدوارم بتوانم به اهدافم در تیم شاهین دست یابم. قطعا اگر این تیم نتایج بهتری را در لیگ بدست آورد، هواداران بیشتری برای حمایت از آن به ورزشگاه‌ها می‌آیند.