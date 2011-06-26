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۵ تیر ۱۳۹۰، ۹:۵۹

با اختصاص 600 میلیون ریال؛

کتابخانه سیار به روستاهای اردکان می ‌رود

کتابخانه سیار به روستاهای اردکان می ‌رود

اردکان - خبرگزاری مهر: فرماندار اردکان گفت: به زودی کتابخانه های سیار در روستاهای شهرستان اردکان مستقر می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل کتابخانه ‌های استان و فرماندار اردکان به منظور بررسی وضعیت کتابخانه ‌های عمومی این شهرستان دیدار و گفتگو کردند.

فرماندار اردکان در این دیدار با اشاره به نیاز مبرم روستاهای اردکان به فضاهای مناسب کتابخانه‌ ای، قول مساعد داد همکاری لازم برای خرید کتابخانه سیار روستاهای تابعه شهرستان صورت پذیرد.

احمد کمالی از اختصاص مبلغ 600 میلیون ریال جهت این امر خبر داد و اظهار امیدواری کرد: خرید این کتابخانه هرچه سریعتر محقق شود و نیاز روستاهای اردکان به کتابخانه برطرف شود.

سید محمدحسن علایی، مدیرکل کتابخانه‌های عمومی استان یزد نیز خواهان پیگیری بیشتر مسئولان شهرستان در خصوص ساخت کتابخانه مرکزی اردکان از مصوبات سفر استانی هیئت دولت به یزد شد.

کد مطلب 1344352

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