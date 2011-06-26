به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اصلاع رسانی ریاست جمهوری محمدرضا رحیمی در دیدار "دیدیموس موتاسا" وزیر دولت در امور ریاست‌جمهوری زیمبابوه با قدردانی از حضور وی در اجلاس بین المللی مبارزه جهانی با تروریسم اظهار داشت: استکبار جهانی تلاش می کند از راه‌های مختلف ملت‌ها را پیوسته با مشکلات متعدد سرگرم کند و اجازه ندهد لحظه‌ای در امنیت و آسایش زندگی کنند.



معاون اول رئیس جمهور با اشاره به تحریم قدرت‌های زورگو علیه ملت‌های مظلوم و مستقل جهان گفت: ملت‌های آفریقایی قرن‌ها تحت سلطه کشورهای زورگو در مشقت و سختی زندگی کرده اند و در این میان ایستادگی ملت زیمبابوه در برابر زیاده‌خواهی‌های قدرت‌های سلطه گر قابل ستایش است.



رحیمی با اشاره به فشارهای قدرت‌های استکباری علیه ملت ایران خاطرنشان کرد: تحریم‌های سلطه گران در حقیقت نوعی موضع تدافعی است و یکی از دلایل آن ترس و واهمه نظام سلطه از استقلال ملت‌ها است اما ملت ایران با اتکاء به توان داخلی در مسیر مقابله با تحریم دشمنان بسیار موفق عمل کرده است.



وی در ادامه از آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای گسترش روابط و همکاری‌های دوجانبه با زیمبابوه خبر داد و بر ضرورت اجرایی شدن توافقات صورت گرفته در سفرهای روسای جمهور دو کشور تاکید کرد.



دیدیموس موتاسا نیز در این دیدار ضمن قدردانی از برگزاری اجلاس بین المللی مبارزه جهانی با تروریسم، سخنان رئیس جمهور کشورمان و مباحث مطرح شده در این اجلاس را مثبت و ارزشمند خواند.



وزیر دولت در امور ریاست جمهوری زیمبابوه همچنین از اینکه مقرر شده دبیرخانه اجلاس بین المللی مبارزه جهانی با تروریسم در تهران مستقر شود ابراز خرسندی کرد.



وی با بیان اینکه ملت زیمبابوه به دلیل اعتماد و اتکایی که به خود داشته است دچار رنج‌ها و تحریم‌های شدیدی شده است گفت: البته وضعیت زیمبابوه برغم تمامی فشارها امیدبخش است و راه خود را با قوت ادامه خواهد داد.