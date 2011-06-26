2800 نفر در آزمون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس کرمان شرکت کردند

حسین شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تعداد کل داوطلبان دوهزار و 877 نفر بوده است اظهار داشت: از این تعداد دو هزار و 829 نفر در آزمون تعیین تکلیف معلمان حق التدریس، شرکتی و نهضت سواد آموزی کرمان شرکت کردند.

شفیعی با اشاره به این مطلب که داوطلبان باید حداقل 60 در صد نمره را کسب کنند گفت: تعداد 48 نفر از داوطلبان در آزمون شرکت نکردند.

وی با بیان اینکه آزمون مذکور در 12 حوزه مرکز استان برگزار شد عنوان داشت: دو هزار و 394 نفر از داوطلبان زن و 435 نفر نیز مرد بودند.

این مسئول ادامه داد: نتایج آزمون 15 تیر ماه از طریق سایت آموزش و پرورش و همچنین جراید محلی به اطلاع داوطلبان می رسد.

شفیعی یادآور شد: ناظرین ویژه ای از معاونین و روسای آموزش و پرورش از سوی مدیر کل آموزش و پرورش در این حوزه ها حضور داشتند.

