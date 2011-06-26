به گزارش خبرگزای مهر، در مراسم رونمایی از «تاریخ تطبیقی هنر» نوشته مرتضی گودرزی دیباج مدیر مرکز هنرهای تجسمی حوزه هنری که روز سه‌شنبه 7 تیر برگزار می‌شود، حسن بلخاری قهی به همراه دیباج سخنرانی خواهد کرد.

مراسم رونمایی از مجموعه چهار جلدی «تاریخ تطبیقی هنر» که به عنوان اولین رونمایی انتشارات سوره مهر در سال 90 محسوب می‌شود مهمانان دیگری همچون محسن مومنی شریف رئیس حوزه هنری و فرشید ابراهیمی نیز خواهد داشت.

کتاب «تاریخ تطبیقی هنر» به حوزه‌های مختلفی مثل معماری، نقاشی، مجسمه‌سازی، موسیقی، ادبیات و تئاتر در مغرب زمین پرداخته است. مبنای تاریخی این مجموعه، دوران رنسانس است و از سال 1400 میلادی آغاز می‌شود. در یک برش مقطعی، در عین حال که سیر تاریخی وقایع روایت می‌شود رویدادهای هنری هم مورد بررسی قرار گرفته است.

این مجموعه را گودرزی دیباج با هدف پاسخگویی به نیاز دانشجویان دانشگاه‌های کشور و به عنوان منبع و مرجع درسی دانشگاه‌های هنر تالیف کرده است.

مراسم رونمایی از این مجموعه چهار جلدی، ساعت 10:30 صبح روز سه‌شنبه هفتم تیرماه در سالن جلسات انتشارات سوره مهر واقع در خیابان رشت، پلاک 23 برگزار خواهد شد.

