مجید ابوالفتحی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان مطلب فوق گفت: پس از نشست هیئت مدیره و بررسی وضعیت و برنامه‌های گزینه‌های مدنظرمان برای هدایت تیم شاهین، در نهایت حمید درخشان به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال شاهین انتخاب شد.

وی ادامه داد: به غیر از ایشان، محمد مایلی‌کهن و برانکو ایوانکوویچ هم در فهرست گزینه‌های ما برای هدایت تیم شاهین قرار داشتند که در این بین از نظر ما برنامه‌های مایلی‌کهن مورد موافقت قرار نگرفت و برانکو هم زمان یک هفته‌ای برای اعلام جواب نهایی می‌خواست که ما چنین زمانی را در اختیار نداشتیم.

پیش از این باشگاه شاهین با لوکا بوناچیچ به توافق رسیده بود که این مربی پس از بررسی پیشنهاداتش ترجیح داد به تیم سپاهان اصفهان برود، موضوعی که باعث ایجاد اختلاف بین دو باشگاه شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان شد.