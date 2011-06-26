به گزارش خبرگزاری مهر، "عطش باران" کاری از گروه فرهنگ، تاریخ و هنر شبکه دو سیماست که به کارگردانی جواد اردکانی و تهیه‌کنندگی سعید پورفرج در مقام بزرگداشت نوجوان شهید علیرضا کریمی ساخته می‌شود.

این سریال خاطرات برجای مانده از نوجوان شهید علیرضا کریمی، نحوه شهادت او و چگونگی بازگشت پیکر پاکش پس از 16 سال را دستمایه ساخت خود قرار داده و تولید این سریال در قالب 16 قسمت از اوایل مرداد ماه آغاز خواهد شد.

نگارش فیلمنامه "عطش باران" را جواد اردکانی بر عهده داشته و این سریال با نگاهی به زندگی کوتاه، اما پربار این شهید نوجوان سعی دارد الگوی رفتاری ـ شخصیتی مطلوبی را برای نوجوانان امروز این مرز بوم که آینده سازان فردای میهن اسلامی هستند ترسیم کند.

عواملی که حضور آنها در ساخت این سریال قطعی شده است عبارتند از مدیر تولید: ناصر ریحان صفت، طراح صحنه و لباس: حمید شمیری، انتخاب بازیگر و بازیگردانی: علی بکائیان.

این سریال اوائل مرداد ماه جلو دوربین می‌رود.