به گزارش خبرنگار مهر، رسول حامدیان عصر شنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه در حال حاضر 33 هزار واحد مسکونی در قالب طرح مسکن مهر از سوی تعاونی‌های استان اصفهان در دست ساخت است، اظهار داشت: با توجه به مشکلاتی که بر سر راه تعاونی‌های مسکن مهر قرار دارد، هزینه دریافتی از سازندگان مسکن مهر در این قالب سه تا چهار میلیون تومان افزایش یافته است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون انبوه‌سازانی که در قالب قرارداد سه جانبه اقدام به ساخت و ساز مسکن مهر کرده‌اند، در مقایسه با تعاونی‌ها، از معافیت‌های بیمه‌ای و مالیاتی برخوردار نشده‌اند.

مدیرکل اداره تعاون استان اصفهان با اشاره به اینکه بر اساس قانون طرح‌هایی که در قالب مشارکت باشد از معافیت مالیات مستقیم و همچنین مالیات بر ارزش افزوده برخورد می‌شوند، افزود: قرارداد سه جانبه انبوه‌سازان این امکان را برای آنها فراهم کرده است و از پرداخت مالیات پنج درصد و چهار درصد معاف شدند.

وی بیان داشت: تعاونی‌ها به دلیل عدم شمول در قراردادهای مشارکتی هم باید مالیات پنج درصد ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم را پرداخت کنند و هم چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده را که به ازای هر واحد یک و نیم میلیون تومان است را بپردازند.

حامدیان افزود: با پرداخت هزینه‌های مالیاتی از سوی تعاونی‌ها نرخ تمام شده مسکن تعاونی‌ها در مقایسه با انبوه‌سازان سه میلیون اضافه‌تر خواهد بود.

وی با بیان اینکه تنها راه‌حل رفع این مکشل اصلاح قانون در این مورد است، تصریح کرد: با سفرهای شهرستانی اداره تعاون، مشکلات تعاونی‌های سطح شهرستان‌های استان بررسی شده است.

مدیرکل اداره تعاون استان اصغهان اضافه کرد: از 22 هزار واحد مسکونی که در روزهای اخیر در استان اصفهان به بهره‌برداری رسید، تنها یک هزار و 15 واحد مسکن مهر واقعی بوده است و مابقی واحدها در قالب انبوه‌سازی و خودمالکین بوده است.

وی همچنین در مورد تصمیم‌گیری در راستای ادغام وزارتخانه‌های تعاون و کار، تصریح کرد: اهداف تعاون با ادغام وزارتخانه با وزارت کار قربانی خواهد شد.