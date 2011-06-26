این کارگردان و بازیگر تئاتر درباره جدیدترین فعالیت خود در زمینه کارگردانی در سال جاری به خبرنگار مهر گفت: طی صحبت‌هایی که پیش از این با مدیر اسبق تماشاخانه ایرانشهر داشتیم قرار شد تا نیمه دوم سال جاری نمایشی را در این مجموعه تئاتری به صحنه ببریم. حال با تغییر مدیریت قصد دارم برای قطعی شدن زمان و مکان اجرای نمایش با آقای سرسنگی مدیر جدید تماشاخانه ایرانشهر مذاکره‌ای داشته باشم.



رایگان ادامه داد: قصد دارم امسال یک ملودرام خانوادگی از دین‌خان که نویسنده‌ای انگلیسی است را به صحنه ببرم. زمان مناسب برای تولید و اجرای این نمایش برای گروه نیمه دوم سال جاری و سالن مدنظر نیز سالن استاد سمندریان تماشاخانه ایرانشهر است. ترجمه متن را خود بر عهده داشته‌ام و خیلی دوست دارم آن را به صحنه ببرم.











وی درباره گروه بازیگری این نمایش گفت: این نمایش حدود هشت بازیگر دارد که به احتمال زیاد بازیگرانی که پیش از این در نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" با من همکاری داشتند در آن حضور خواهند داشت. رویا تیموریان دراماتورژی اثر را بر عهده دارد و داریوش فائزی نیز دستیار کارگردان است.



مسعود رایگان سال 89 نمایش "قاتل بی‌رحم هسه کارلسون" را با حضور رویا تیموریان، شبنم مقدمی، هومن سیدی، محمد سلوکی و جواد عزتی در تماشاخانه ایرانشهر به صحنه برد.