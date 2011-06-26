به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا فولادگر عصر شنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه استان اصفهان یکی از موفق‌ترین دستگاه‌های استان است، اظهار داشت: یکی از مسائلی که در رابطه با دفتر سازمان تبلیغات اسلامی حوزه علمیه اصفهان وجود دارد هم‌پوشانی وظایف آن با سازمان تبلیغات اسلامی است.

وی ادامه داد: با وجود اینکه شرح وظایف هر یک از این سازمانهای مشخص شده اما در برخی موارد موازی‌کاری‌هایی در اقدامات صورت می‌گیرد.

نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در شرایطی که در حال حاضر کشور با آن مواجه است، مبارزه با جریان‌های انحرافی ضرورت بیشتری یافته است، گفت: با سیاسی شدن دیدگاه‌ها در مورد جریان انحرافی مردم به دنبال معرفی ریشه‌های این جریان‌اند اما باید توجه داشت که ریشه این جریانات، بی‌دقتی سالهای گذشته است.

وی افزایش فعالیت گروه‌های بهایی در اصفهان را یاد آور شد و گفت: یکی دیگر از اقداماتی که دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه استان اصفهان ضروری است آن را با جدیت پیگیری کند ساماندهی جلسات مداحی به ویژه در جلسات بانوان است.

فولادگر در بخش دیگری از سخنان خود در مورد مشکلات تعاونی‌های مسکن مهر استان اصفهان، اظهار داشت: استفاده از عنوان مشارکت در پروژه مسکن مهر انبوه‌سازان به منظور جلب رضایت و آنها در طرح مهر بوده است.

وی با بیان اینکه نیازی نیست به منظور رفع مشکل مسکن کشور، دولت خود اقدام به ساخت و ساز مسکن کند، تصریح کرد: دولت باید در نقش حمایت‌کننده باشد و با فراهم کردن بسترهای ساخت و ساز مانند تعاونیها و انبوه‌سازان، مردم را به ساخت و ساز مسکن تشویق کند.

رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس با اشاره به معافیت مالیاتی و بیمه‌ای انبوه‌سازان طرح مسکن مهر، اضافه کرد: با وجود اینکه در اصل 44 قانون اساسی به منظور معافت بیمه‌ای و مالیاتی تعاونی‌های نیز تدابیری اندیشیده شده، این مسئله را در مجلس پیگیری می‌کنیم.