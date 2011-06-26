طرح جامع رسانه هفته جاری به هیئت رئیسه مجلس ارائه می شود

ستار هدایتخواه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پس از ارائه این طرح به هیئت رئیسه مجلس، طبق آئین نامه برای بررسی و نظرنهایی به کمیسیون فرهنگی ارجاع داده می شود.

وی بیان کرد: درصورتی که مجلس به طرح پیشنهادی رای دهد بنا داریم برای اینکه این قانون دچار تغییرات اساسی نشود، براساس اصل 85 قانون اساسی این قانون را در کمیسیون فرهنگی بررسی و تعیین تکلیف کنیم.

هدایتخواه اظهار داشت: مدت زمان آزمایشی قانون جامع رسانه از سوی مجلس مشخص می شود که ممکن است پنج یا 10 ساله باشد.

نماینده شهرستان های بویراحمد و دنا در مجلس تصریح کرد: در قانون جامع رسانه به فضاهای سایبری و مجازی که قانون مشخصی نداشته اند، توجه جدی شده است.

وی یادآور شد: متاسفانه هم اکنون به فضاهای سایبری و مجازی نگاه سلیقه ای می شود.