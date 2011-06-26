به گزارش خبرنگار مهر، حمید استیلی سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در پایان تست و سنجش بازیکنان تیم فوتبال این باشگاه که پیش از ظهر روز شنبه در سالن سنجش مجموعه انقلاب برگزار شد با بیان این مطلب گفت: احتیاج بود که در شروع کار شرایط جسمانی بازیکنان را ارزشیابی کرده و توانایی آنها را بسنجیم و اینکه تعداد نفراتمان کم بود اما با توجه به نیازی که عنوان کردم امروز بازیکنان را گرد هم آوردیم تا شرایط جسمانیشان را بسنجیم.

وی با تاکید بر اینکه نتایج این سنجش نحوه و میزان برگزاری تمرینات تیم فوتبال پرسپولیس را مشخص خواهد کرد گفت: شرایط جسمانی بازیکنان امیدوار کننده بود و موقع تعطیلات یک سری بازیکنان تمرین کرده بودند و یکسری دیگر هم تمرین نداشتند به همین خاطر شرایط تمامی بازیکنان یکسان نبود.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس از آغاز مراحل آماده سازی این تیم از فردا یکشنبه خبر داد و گفت: در تیم پرسپولیس تاکید ما روی مسائل اخلاقی، انضباطی، نظم تیمی و ... است.

استیلی با تشریح برنامه های تیم فوتبال پرسپولیس در فصل نقل و انتقالات گفت: ما به دنبال هر بازیکنی که می رویم رقم های سنگین پیشنهاد می کند رقم های بین 800-900 و حتی یک میلیارد تومان که به فوتبال ما نمی خورد.

وی در ادامه مدعی شد نقل و انتقالات و جذب بازیکنان جدید را در اختیار باشگاه قرار داده است افزود: متاسفانه بازیکنان رقم های به مراتب بیشتر از سقف قرارداد می خواهند ما علی کریمی را با قراردادی سفید جذب کردیم و یا علیرضا حقیقی با قرارداد 350 میلیون تومان به پرسپولیس پیوسته و ما بازیکنانی می خواهیم که واقعا پرسپولیس را دوست داشته و به اصطلاح پرسپولیسی باشند نه به خاطر پول و شرایط مالی این تیم را انتخاب کنند. ما بازیکنی می خواهیم که با تمام وجود پرسپولیس و هوادارانش را دوست داشته باشد و به خاطر پیراهن این تیم با ما قرارداد امضا کند.

سرمربی پرسپولیس خاطرنشان کرد: قطعا حضور در پرسپولیس هزینه هایی هم خواهد داشت. وقتی کسی حاضر می شود برای پرسپولیس و هودارانش بازی کند باید از برخی خواسته های خود بگذرد و اینکه رقم قرارداد بازیکنان پایین تر است هزینه ای است که بابت حضور در تیم پرطرفدار پرسپولیس می دهند.

استیلی در ادامه تاکید کرد: این باشگاه به دنبال بهترین هاست اما جذب بهترین ها هزینه بالا را طلب می کند. واقعا در شرایط فعلی جذب بازیکن با این رقم های بالا سخت است من فهرست بازیکنان خود را در اختیار باشگاه قرار داده ام و اگر باشگاه بتواند این رقم های بالا را تامین کند با بازیکنان مد نظر خود قرارداد امضا خواهیم کرد.

خبرنگاری در ادامه از استیلی پرسید آیا مهرداد اولادی و کریم انصاریفرد هم پیشنهاد رقم های بالا به پرسپولیس داده اند که وی گفت: من راجع به فرد حرف نمی زنم اما اکثر بازیکنانی که با آنها صحبت کرده ایم رقم های بالا می خواهند که ما در شرایط فعلی نمی توانیم خواسته آنها را برآورده کنیم ما بازیکنی می خواهیم که به خاطر پرسپولیس از خواسته هایش بگذرد.

استیلی هوادران را سرمایه های واقعی پرسپولیس خواند و گفت: یکسری از بازیکنان هستند که من فهرست آنها را در اختیار باشگاه قراردادم اینها بازیکنانی هستند که سال گذشته کمتر فرصت بازی پیدا کردند و جزو نفرات ذخیره بودند نمی گویم اینها بازیکنان بدی هستند اینها بازیکنان خوبی هستند. شاید بتوانند در باشگاه های دیگر بهتر بازی کنند. آنچه مسلم است ما در شرایط فعلی، شرایط حفظ این بازیکنان را نداریم و از باشگاه خواسته ایم مقدمات جدایی آنها را فراهم آورد.

وی به تفاوت های شرایط فصل نقل و انتقالات در فصل جاری نسبت به شرایط سال قبل اشاره کرد و گفت: پارسال این شرایط نبود و ما شاهد پیشنهادهای سنگین از سوی بازیکنان نبودیم ما گمان می کردیم با تعیین سقف قراردادها شرایط بهتر می شود و بازیکنان با رقمی کمتر از میزان سال گذشته به پرسپولیس می آیند اما متاسفانه تا به امروز اینطور نبوده و پیشنهادها بالاتر از سقف قرارداد است و ما نمی توانیم این رقم ها را پرداخت کنیم.

وی گفت: من تاکید دارم بازیکنی که می خواهد به پرسپولیس بیاید به خاطر این تیم و هوادارانش با ما قرارداد ببندد اما نظرم این نیست که به بازیکنی خدایی ناکرده اجحاف شود.

استیلی در ادامه به وجود بازیکنانی اشاره کرد که ملاکشان پول است و عقد قرارداد با این بازیکنان را دشوار خواند و گفت: باید روی عقد قرارداد بازیکنان نظارت وجود داشته باشد ما خیلی شفاف به مردم می گوییم که رقم قراردادها چگونه است اما نفراتی که می خواهیم و پیشنهادهایی که می دهند کار ما را دشوار کرده است.

وی در ادامه با تاکید بر اینکه باشگاه بر اساس سیاست های خود در فصل نقل و انتقالات عمل خواهد کرد و گفت: من فهرست بازیکنان مورد نظر خود را به باشگاه داده ام اما رقم ها بر اساس آنچه پیش بینی کرده ام نیست با این حال اگر نتوانیم بازیکن خوب داخلی جذب کنیم 3 تا 4 بازیکن خارجی را به خدمت در خواهیم آورد. بازیکنان ایرانی که در لیگ خارج حضور دارند نیز مد نظر ما هستند اما بیشتر آنها با باشگاه هایشان قرارداد دارند اما اگر بتوانیم شرایط حضور آنها را در پرسپولیس فراهم آوریم قطعا پذیرای آنها نیز خواهیم بود.

سرمربی پرسپولیس برپایی اردو در خارج از کشور را منوط به فراهم شدن شرایط برگزاری دیدار تدارکاتی عنوان کرد و گفت: در فصل آماده سازی سه مرحله اردو را پیش بینی کردیم که قرار است در مرحله سوم با سفر به خارج از کشور چند بازی تدارکاتی برگزار کنیم اگر بتوانیم در ایران دیدارهای تدارکاتی خود را برگزار کنیم به اردوی خارجی نخواهیم رفت.

استیلی در ادامه مدعی شد که شخصا با بازیکنان برای عقد قرارداد مذاکره نکرده و افزود: من مذاکره با بازیکنان را به باشگاه واگذار کردم و در این خصوص باشگاه با بازیکنان مورد نظر مذاکره می کند.

وی همچنین درباره حضور میشل هاینکه مربی پیشین تیم بایرن مونیخ در پرسپولیس گفت: باشگاه با حضور این مربی مخالفت نکرده است و من خواسته ام شرایط حضور این مربی آلمانی را در ایران فراهم آوردند در حال حاضر مذاکراتی بین مدیران باشگاه با این مربی آلمانی - اتریشی در حال انجام است.

استیلی با ابراز خرسندی از حضور پرسپولیسی های قدیمی در باشگاه پرسپولیس به عنوان اعضای کمیته فنی و کادر فنی تیم فوتبال این باشگاه گفت: من روز گذشته با آقایان آشوری و عبدی مذاکره کردم. آقای عبدی در مذاکراتی که روز گذشته با من داشت به هیچ عنوان موضوع تمایل خود برای سرمربیگری در تیم های دیگر را مطرح نکرد و شرایطش را برای حضور در کادر فنی پرسپولیس را عنوان کرد.

وی در خصوص تقارن حضورش در پرسپولیس با روزی که توانسته بود در جام جهانی 98 دروازه آمریکا را باز کند گفت: فراموش کرده بودم که 31 خرداد ماه دروازه آمریکا را باز کردم این روز برای من یک روز خوب است و روزی که قراردادم را امضا می کردم زمانی که به تاریخ عقد قرارداد نگاه کردم احساس کردم این تاریخ برایم آشناست. خوشحالم که در این روز به پرسپولیس آمدم و امیدوارم 31 خرداد ماه همچنان برای من یک تاریخ خوش یمن باشد.

حمید استیلی که سابقه شاگردی تومیسلاو ایویچ در تیم ملی فوتبال ایران را دارد با ابراز تاسف از درگذشت وی گفت: ایویچ یکی از مربیان بزرگ خارجی بود که به فوتبال ایران امد و توانست نقش موثری در موفقیت تیم ملی داشته باشد. از مرگ او متاثر شدم و از خدا برای طلب مغفرت دارم.