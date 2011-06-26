تیر و کمان قم به فضا و امکانات اختصاصی نیاز دارد

اسماعیل ملامحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر اینکه تیر و کمان یکی از ورزش‌های شاد و مفرح محسوب می‌شود، اظهار داشت: در دین مبین اسلام نیز سفارش بسیاری نسبت به یادگیری و آموزش این رشته ورزشی مفرح شده است.



تیروکمان جدا از تیراندازی



وی ادامه داد: البته این رشته ورزشی در ایران رشته نوپایی به شمار می‌رود و مدت چهار سال است که فدراسیون تیروکمان فعالیت خود را آغاز کرده است و این رشته ورزشی از تیراندازی با تفنگ جدا شده و به صورت مستقل فعالیت می‌کند.



رئیس هیئت تیروکمان استان قم با بیان اینکه این رشته ورزشی در طول چهار سال پیشرفت‌های بسیاری داشته است، افزود: با تشکیل هیئت تیروکمان در استان قم نیز این رشته ورزشی حالت فعال‌تری داشته و عناوین بسیاری به دست آورده است.



برگزاری دوره های متعدد آموزشی



وی اضافه کرد: هیئت تیروکمان در سال های اخیر، دوره‌های آموزشی متعددی برگزار کرده است و تاکنون بیش از 200 کماندار در سطح استان قم در کلاس‌های آموزشی این هیئت شرکت کرده‌اند و این رشته مفرح ورزشی را آموزش دیده‌اند.



فعالیت بیش از 40 مربی در قم



ملامحمدی با اشاره به برگزاری دوره‌های آموزشی مربیگری توسط هیئت تیروکمان استان قم‌ تصریح کرد: خوشبختانه استقبال خوبی از دوره‌های آموزشی رشته تیروکمان در قم به عمل آمد و در حال حاضر بیش از 40 مربی و داور درجه سه نیز در استان قم در این رشته فعال هستند.



وی با بیان اینکه هر ورزشی که بخواهد پیشرفت بسیاری داشته باشد باید از سنین پایه مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: با تعاملی که با سازمان آموزش و پرورش استان قم صورت گرفته مقرر شده است که کلاس‌های آموزش تیروکمان در سطح مدارس استان برگزار شود.



ورزش تیروکمان در قم هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده است



رئیس هیئت تیروکمان استان قم تصریح کرد: ورزش تیروکمان در قم هنوز به جایگاه اصلی خود نرسیده است و ورزشکاران قمی هنوز نتوانسته‌اند مقام بین‌المللی کسب کنند اما در عرصه مسابقات مختلف کشوری و لیگ کشور حضوری موفق داشته‌ایم.



وی با بیان اینکه رشته ورزشی تیروکمان در قم با مشکلات بسیاری مواجه است، اظهار داشت: برخی از رشته‌های تیراندازی با کمان ما در مسافت‌های مختلف در سالن برگزار شود ولی در حال حاضر از داشتن سالن استاندار و مختص این رشته برخوردار نیستیم.



تیروکمان ورزش سفارش شده در دین اسلام



وی ادامه داد: البته خوشبختانه با توجه خوب مسئولان ورزش قم نگاه خوبی به توسعه این رشته مفرح شده است، اما قطعا باید اعتبارات بیشتری به این ورزش که مورد تاکید اسلام است، اختصاص یابد تا بتوانیم در هر دو بخش همگانی و قهرمانی فعالیت‌های گسترده‌ای انجام دهیم.