"لایزر" مجاز به ارائه اینترنت بی سیم نیست/ قطع ارتباط مشترکان وایمکس لایزر

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن رضوانی با اشاره به مصوبه 37 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات درباره کلیات پروانه ارتباطات بی سیم مبتنی بر فناوری وایمکس گفت: شرکت هایی که براساس پروانه انتقال داده ها از طریق خطوط کابلی (PAP) نسبت به دریافت پروانه رادیویی شبکه بی سیم مبتنی بر فناوری وایمکس اقدام کرده بودند حداکثر یک سال از تاریخ صدور اولین پروانه وایمکس ، مجاز به فعالیت بودند.

وی ادامه داد: این شرکتها بعد از مدت مذکور باید با پرداخت مبلغ حق امتیاز بدست آمده در مزایده استان مربوطه و بدون شرکت در فرآیند و تشریفات مزایده نسبت به دریافت پروانه فعالیت براساس شرایط و ضوابط این مصوبه اقدام می کردند که بعد از مدت مذکور فعالیت آنها مجاز نخواهد بود.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری اظهار داشت: با توجه به مهلت داده شده از سوی کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات ، متاسفانه برخی شرکت های PAP از جمله شرکت "لایزر" از فرصت فراهم شده استفاده نکردند و پس از آنکه نتیجه ای از نشست های تخصصی و توجیه این شرکت حاصل نشد شرکت مذکور با مراجعه به مراجع ذیصلاح قضایی موضوع را پیگیری کرد که سرانجام بر اساس مستندات، شواهد و مدارک ارائه شده از سوی طرفین، با توجه به حکم شعبه 78 دادگاه عمومی (حقوقی ) تهران و شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران شرکت "لایزر" مجاز به ارائه خدمات بی سیم شناخته نشد.

رضوانی با تاکید بر اینکه براساس رای دادگاه عمومی تهران و تایید آن در دادگاه تجدید نظر استان تهران ادعای شرکت "لایزر" مبنی بر عدم شمول مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات در خصوص آن شرکت رد شد، اضافه کرد: پس از صدور این حکم طی جلسات و مکاتبات انجام شده، به شرکت لایزر فرصت داده شد تا تاریخ چهارم تیرماه 90 برای اطلاع رسانی به مشتریان و قطع سرویس اینترنت بی سیم خود اقدام کند.

معاون نظارت و اعمال مقررات رگولاتوری به مشترکان این شرکت توصیه کرد برای جلوگیری از قطع ارتباط و اختلال در شبکه خود از این پس خدمات مورد نظر خود را از شرکت های دارای پروانه که اطلاعات و مشخصات آنها در پایگاه اطلاع رسانی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به نشانی www.cra.ir موجود است دریافت کنند.

به گزارش مهر سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال 88 مجوز ارائه خدمات اینترنت پرسرعت بی سیم را برای چهار اپراتور مبین نت ، ایرانسل ، اسپادان و رایانه دانش گلستان صادر کرد که براساس آن این چهار اپراتور مجاز به فعالیت در عرصه اینترنت وایمکس شدند. اما در همین حال به شرکتهای دارای پروانه انتقال داده ها که خدمات ADSL ارائه می کردند نیز فرصت داده شد تا با پرداخت حق الامتیاز این پروانه نسبت به ارائه وایمکس به مشتریان خود اقدام کنند.