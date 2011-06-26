خانواده شهدای هفتم تیر در قم تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت جانسوز شهدای هفتم تیرماه سال 60 که بر اثر انفجار در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی به درجه رفیع شهادت نائل شدند، شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری استان قم از خانواده 7 تن از این شهیدان با حضور آیت‌الله حائری شیرازی تجلیل شد.



خانواده شهیدان عینی، هاشمی سنجانی، طباطبایی‌نژاد، رحیمی، قاسمی، صاحبی و دانش از جمله این افراد بودند.



آیت‌الله محی‌الدین حائری شیرازی در این مراسم اظهار داشت: شهدای هفتم تیر جایگاه ویژه‌ای نسبت به سایر شهدای انقلاب اسلامی دارند.



عضو مجلس خبرگان رهبری از شهدا به عنوان وثیقه‌های ظهور امام زمان(عج) یاد کرد و اظهار داشت: نعمت ظهور با این شهدا گره خورده است و دست نوازش امام زمان بر سر این شهداست.



تقدیر از مدیران روابط عمومی



همچنین در جلسه شورای اداری استان قم از رضا جعفری مدیر روابط عمومی اداره کل تربیت بدنی و محمدرضا اصفهانی مدیر روابط عمومی اداره کل دامپزشکی استان قم تجلیل شد.



این دو نفر سال گذشته در ارزیابی‌های انجام شده موفق به کسب رتبه برتر در بین دستگاه‌های همطراز خود در کشور شدند.