ادغام وزارت تعاون و کار درست نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حسین حسنی عصر شنبه در جلسه مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه سهم تعاون در اقتصاد ملی 25 درصد طبق برنامه پنجم توسعه تعریف شده است، اظهار داشت: تحقق این هدف مستلزم این مسئله است که نقش تعاون در اقتصاد کشور پررنگ‌تر از گذشته شود.

وی ادامه داد: تعاون می‌تواند به قدرتمند شدن اقتصاد کشور، ایجاد اشتغال پایدار و رونق اقتصادی کمک‌های فراوانی کند.

نماینده مردم نایین در مجلس شورای اسلامی افزود: با توجه به اینکه ادغام وزارت تعاون با وزرات کار وظایف و اهداف این وزارتخانه را با مشکل روبه‌رو می‌کند با ادغام تعاون مخالف هستم.

وی با اشاره به اینکه از ادغام وزارت تعاون باید جلوگیری کرد تا سهم 25 درصدی تعاون در اقتصاد ملی محقق شود و با مشکلی در این زمینه روبه‌رو نشویم، گفت: حمایت بانک توسعه تعاون از تعاونیها آنگونه که باید نبوده است.

حسنی تصریح کرد: بانک توسعه تعاون به ویژه در بخش اشتغال حمایت جدی از این حوزه نکرده و این مشکل در برخی مناطق استان که از فرصتهای کمتری برای جذب بخش خصوصی به منظور سرمایه‌گذاری برخوردارند، بیشتر به چشم می‌خورد.

وی شهرستان نایین را از جمله این مناطق در استان اصفهان عنوان کرد و گفت: انتظار ما این است که اداره تعاون این مشکل را با جدیت دنبال کند.