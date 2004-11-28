نيازي به تجهيزات اسرائيلي و آمريكايي نداريم

به گزارش خبرگزاري مهر ، رجب طيب اردوغان تاكيد كرد كشورش براي تامين مايحتاج نظامي خود به اسرائيل يا آمريكا نيازي نخواهد داشت وي بر توانمندي كشورش براي توليد سلاح بدون وابستگي به خارج تاكيد كرد .



اردوغان گفت: تركيه از تحريم تسليحاتي اعمال شده از سوي آمريكا بر اين كشور به علت مخالفت پارلمان تركيه با مشاركت در جنگ عليه عراق رنج زيادي متحمل شد.



به گفته وي صنايع جنگي تركيه توانايي ساخت انواع سلاح را دارد به گونه اي كه ديگر نيازي به واردات آن از كشورهاي بيگانه ندارد.



حزب عدالت و توسعه اوايل سال جاري ميلادي اكثر قراردادهاي امضا شده با دولت ها و شركت هاي خارجي و در راس آن رژيم اسرائيل در زمينه تجهيز ونوسازي تسليحاتي را لغو كرد اين درحالي بود كه تل آويوبراي ساخت تانك هاي معروف ميركاوا و موشك هاي آرو و هلي كوپترهاي ساخت مشترك اسرائيل و روسيه براي مجهز كردن تركيه به آن برنامه ريزي مي كرد.



روابط تركيه و اسرائيل در ماه هاي اخير چندين بار متنشج وتيره شد وعلت آن انتقادهاي شديد و پياپي رجب طيب اردوغان و عبدالله گل وزير امور خارجه اش از اسرائيل به خاطر حملات مداوم ارتش اسرائيل عليه مردم فلسطين و متهم كردن اسرائيل به انجام تروريسم دولتي عليه ملت فلسطين بود.

تيرگي در روابط متحدان ديروز در منطقه با انتقادهاي گسترده مقامات دولت اسلامگراي تركيه و برخي از افراد برجسته ازسياست هاي تروريستي اسرائيل در مناطق فلسطيني تشديد شد تا آنجا كه نخست وزير، وزيرامور خارجه و رئيس مجلس تركيه به صراحت سياست هاي تروريستي رژيم صهيونيستي را به باد انتقاد گرفتند.

مقامات تركيه تاكيد كردند: سياست تروريستي اسرائيل عليه ملت فلسطين عامل گسترش نفرت و تنفر ازاين رژيم و تمام يهوديان در جهان است و باعث افزايش يهودي ستيزي شده است .

پس از آنكه مقامات اسرائيل نيز در قبال انتقادهاي همتايان ترك خود به شدت موضعگيري كردند، تركيه سفير خود را به مدت چند روز از تل آويو فراخواند و از فعاليت نيروهاي امنيتي اسرائيل درهواپيماهاي شركت اسرائيلي العال در فرودگاه هاي تركيه خودداري كرد.

به گفته منابع آمريكايي ، يكي از علل تنش و تيرگي در روابط دو متحد قديمي، اطلاعاتي است كه آنكارا درباره فعاليت گسترده اسرائيل وسازمان جاسوسي آن در شمال عراق بدست آورده است .

اين اطلاعات تصريح مي كند اسرائيل استراتژي تحريك كردن اكراد به سوي جدايي طلبي و كسب استقلال از حكومت مركزي بغداد و تلاش براي ايجاد ارتباط واهي و صوري ميان مناطق كردها و حكومت مركزي بغداد و تضعيف آن و تشويق كردها به جدايي طلبي از ديگر مناطق عراق و نيز تلاش براي بي ثباتي در كشورهاي همسايه عراق و جاسوسي در آنها پيشه خود كرده است.

نكته ديگر كه به تنش در روابط دو متحد كمك كرد خبر دخالت عوامل سازمان موساد اسرائيل در انفجارهاي اخير استانبول و آنكارا است.

تنش بحران در روابط طرفين حتي به قرارداد فروش آب تركيه به اسرائيل نيز كشانده شد تا جائي كه مقامات رژيم اسرائيل از اين نگران شدند كه مبادا قرارداد فروش سلاح به تركيه و نوسازي صنايع نظامي تركيه بدست كارشناسان اسرائيلي نيز لغو شود .

