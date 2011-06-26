برگزاری انتخابی تیم ووشو البرز جهت شرکت در مسابقات کشوری

به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت ووشو استان البرز یک دوره مسابقات انتخابی ووشو در بخش ساندا جهت اعزام به مسابقات کشوری برگزار می کند.

در این مسابقات که در تاریخ 24 تیرماه سال جاری برگزار خواهد شد، شرکت کنندگان جهت وزن کشی و ثبت نام باید ساعت هشت الی 12 پنجشنبه 23 تیرماه در محل دفتر هیئت ووشو واقع در استادیوم شریعتی حضور یابند.

علاقمندان می توانند جهت کسب اطلاع بیشتر با شماره تلفن 09123589013 تماس بگیرند.

حضور بانوان البرزی در تیم ملی ووشو

بانوان ووشو کار استان البرز به عضویت تیم ملی در آمدند.

طی مسابقات کشوری انجام شده در اسفند ماه سال 89 ، خانمها میترا عباسی، ارغنون جلالی و محبوبه کریمی در بخش تالو و پریسا عزیزی و طوبی پایکاری در بخش ساندا مجوز حضور در اردوهای تیم ملی را پیدا کردند.

در خردادماه سال جاری، مسابقات انتخابی انجام شده و خانمها میترا عباسی و محبوبه کریمی به تیم ملی راه یافتند.