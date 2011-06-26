توضیحات اکبرآبادی در مورد حضور مردان در تیم بانوان/ حراست سازمان نظارت دارد

مرضیه اکبرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ممنوعیت حضور مربیان مرد در کنار ورزشکاران و تیم‎های ورزشی زنان هنوز هم یکی از مفاد آئین‎نامه سازمان تربیت بدنی است. اما این قانون و این ممنوعیت فقط در مورد مربیان است و شامل حال کسانی که مسئولیت دیگری در تیم بانوان دارند، نمی‌شود.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: آقایانی که در برخی از تیم‎های ورزشی بانوان مشغول به کار هستند حکم مدیر فنی یا مشاور فنی ندارند در حالی سرمربی یا مربی همین تیم‎ها خانم هستند. نقش مردان در کادر فنی این تیم‎ها فقط برنامه ریزی برای تمرینات ورزشکاران است نه تمرین دهی.

معاون سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه حضور اینگونه آقایان در تیم‎های ورزشی بانوان هم با نظارت سازمان تربیت بدنی و حراست این سازمان انجام می‎شود، یادآور شد: فدراسیون‎ها گزینه‎های مورد نظر خود را به حراست سازمان تربیت بدنی معرفی می‎کنند تا پس از استعلام و تائیدیه، مجوز همکاری با آنها را بگیرند. سازمان تربیت بدنی با همه گزینه‎های پیشنهادی در این زمینه موافقت نمی‎کند. کما اینکه تا به امروز تائیدیه حضور برخی آقایان در تیم‌های بانوان صادر نشده است.

اکبرآبادی تصریح کرد: در هر صورت سازمان تربیت بدنی و حراست سازمان بعد از انتصاب مدیر فنی یا مشاور فنی مرد در تیم‌های بانوان همچنان نظارت خود را بر عملکرد آنها و تیم‌هایشان خواهد داشت. در هر جلسه‌ای که آنها حضور دارند نماینده‌ای از حراست سازمان همراه با نایب رئیس فدراسیون یا نماینده وی هم شرکت دارد.

وی به عواملی که باعث روی آوردن به حضور مردان در کادر فنی تیم‎های ورزشی بانوان می‎شود اشاره کرد و گفت: استفاده از علم این افراد و تجربه‌هایی بیشتری که از حضور در مسابقات مختلف بین‌المللی، جلسات هماهنگی و قرعه‎کشی این رقابت‎ها و جلسات توجیهی مربوط به آنها دارند، می‎تواند کمک زیادی به وضعیت تیم‎های بانوان داشته باشد. به هر حال تیم‌های ورزشی بانوان و مربیان آنها به دلیل محدودیت‌های شدیدی که پیش از این برای شرکت در رقابت‌های بین‌المللی داشتند، از تجربه کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند.

معاون سازمان تربیت بدنی در امور بانوان تاکید کرد: طبق آئین‌نامه سازمان تربیت بدنی حضور مربیان مرد در کنار ورزشکاران و تیم‌های ورزشی بانوان همچنان ممنوع است. اگر با موردی برخلاف این مواجه شویم، به طور جدی با آن برخورد خواهیم داشت.