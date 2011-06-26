توضیحات اکبرآبادی در مورد حضور مردان در تیم بانوان/ حراست سازمان نظارت دارد

مرضیه اکبرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: ممنوعیت حضور مربیان مرد در کنار ورزشکاران و تیمهای ورزشی زنان هنوز هم یکی از مفاد آئیننامه سازمان تربیت بدنی است. اما این قانون و این ممنوعیت فقط در مورد مربیان است و شامل حال کسانی که مسئولیت دیگری در تیم بانوان دارند، نمیشود.
وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: آقایانی که در برخی از تیمهای ورزشی بانوان مشغول به کار هستند حکم مدیر فنی یا مشاور فنی ندارند در حالی سرمربی یا مربی همین تیمها خانم هستند. نقش مردان در کادر فنی این تیمها فقط برنامه ریزی برای تمرینات ورزشکاران است نه تمرین دهی.
معاون سازمان تربیت بدنی با بیان اینکه حضور اینگونه آقایان در تیمهای ورزشی بانوان هم با نظارت سازمان تربیت بدنی و حراست این سازمان انجام میشود، یادآور شد: فدراسیونها گزینههای مورد نظر خود را به حراست سازمان تربیت بدنی معرفی میکنند تا پس از استعلام و تائیدیه، مجوز همکاری با آنها را بگیرند. سازمان تربیت بدنی با همه گزینههای پیشنهادی در این زمینه موافقت نمیکند. کما اینکه تا به امروز تائیدیه حضور برخی آقایان در تیمهای بانوان صادر نشده است.
اکبرآبادی تصریح کرد: در هر صورت سازمان تربیت بدنی و حراست سازمان بعد از انتصاب مدیر فنی یا مشاور فنی مرد در تیمهای بانوان همچنان نظارت خود را بر عملکرد آنها و تیمهایشان خواهد داشت. در هر جلسهای که آنها حضور دارند نمایندهای از حراست سازمان همراه با نایب رئیس فدراسیون یا نماینده وی هم شرکت دارد.
وی به عواملی که باعث روی آوردن به حضور مردان در کادر فنی تیمهای ورزشی بانوان میشود اشاره کرد و گفت: استفاده از علم این افراد و تجربههایی بیشتری که از حضور در مسابقات مختلف بینالمللی، جلسات هماهنگی و قرعهکشی این رقابتها و جلسات توجیهی مربوط به آنها دارند، میتواند کمک زیادی به وضعیت تیمهای بانوان داشته باشد. به هر حال تیمهای ورزشی بانوان و مربیان آنها به دلیل محدودیتهای شدیدی که پیش از این برای شرکت در رقابتهای بینالمللی داشتند، از تجربه کمتری نسبت به مردان برخوردار هستند.
معاون سازمان تربیت بدنی در امور بانوان تاکید کرد: طبق آئیننامه سازمان تربیت بدنی حضور مربیان مرد در کنار ورزشکاران و تیمهای ورزشی بانوان همچنان ممنوع است. اگر با موردی برخلاف این مواجه شویم، به طور جدی با آن برخورد خواهیم داشت.
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