15 متخصص در حوزه نقد وهابیت در اصفهان فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حبیب‌رضا ارزانی‌عصر شنبه در مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه دو دهه از عمر دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه استان اصفهان می‌گذرد، اظهار داشت: در سالهای گذشته با دستور رهبر معظم انقلاب تمامی دفاتر تبلیغات اسلامی حوزه در کشور جمع‌آوری شد اما تنها در سه استان اصفهان، قم و مشهد فعالیت این دفاتر همچنان ادامه دارد.

وی ادامه داد: دفتر تبلیغات اسلامی استان اصفهان برنامه‌های مختلفی را در سه بخش آموزش، پژوهش و تبلیغ در سر فصل اجرای برنامه‌ها قرار داده است.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه استان اصفهان با اشاره به اینکه در بخش آموزش تربیت متخصصان علوم انسانی و اسلامی در دستور کار قرار داده شده است، گفت: در این راستا 14 کارشناسی ارشد و سطح سه را برگزار می‌کنیم که تا اوایل مهرماه سال‌جاری به عدد 19 خواهد رسید.

وی تصریح کرد: بخش دوم برنامه‌های دفتر به منظور ارتقای علمی و مهارتی نیروی انسانی اجرای برنامه‌های مهارت‌های عمومی و آموزش خانواده‌های طلاب و آموزش‌های تخصصی به آنهاست.

ارزانی با بیان اینکه آموزش‌های مبلغان در راستای مرزبانی از مکتب اهل بیت (ع) از جمله برنامه‌های کاربردی در حوزه تبلیغ بوده است، افزود: در نقد وهابیت، مسیحیت و عرفان‌های کاذب دو واحد درسی به صورت جداگانه برای مبلغان حوزه علمیه استان ارائه شده است.

وی اظهار داشت: جلسات نقد وهابیت از 9 ماه پیش تاکنون در استان آغاز شده و تا سه ماه دیگر می‌توان اذعان کرد از 19 نفر، 15 نفر در حوزه نقد وهابیت متخصص خواهند بود.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه استان اصفهان با اشاره به اینکه به منظور ترمیم خلاء زبان‌دانان در حوزه علمیه استان، دوره زبان‌های خارجی برای آموزش پنج زبان انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی و چینی برگزار شده است، گفت: در این دوره هشت نفر در زبان چینی آموزش دیده‌اند که چهار نفر از آنها به زودی در چین مستقر خواهند شد.

وی تصریح کرد: دفتر تبلیغات حوزه علمیه استان اصفهان در صدد است تا آموزش زبان‌های پرتقالی و مالایی را نیز در دستور کار خود قرار دهد.

ارزانی افزود: در حوزه حدیث و عرفان اسلامی دبیرخانه ادیان را در راستا راه‌اندازی کرده‌ایم که برگزاری دو نشست جایگاه خانواده در ادیان توحیدی و نقش ادیان در شکل‌گیری انقلاب اسلامی، دو اقدام شاخص در این مورد بود.

وی اظهار داشت: در حوزه تبلیغ در حال حاضر سه هزار مبلغ زن و مرد در استان اصفهان فعالیت می‌کنند که در تلاش هستیم با اعزامهای تخصصی مبلغان را به عنوان مشاوران دستگاه‌های مختلف به کار گیریم.

رئیس دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه استان اصفهان با بیان اینکه اعزام مبلغ کودک و نوجوان به مدارس ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان از دیگر اقدامات این ارگان بوده است، افزود: مرکز ملی پاسخگویی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه‌های علمیه اصفهان، مشهد و قم روزانه به 10 هزار پرسش به صورت ایمیل، تلفنی و مکتوب پاسخ می‌دهد.

وی بیان داشت: مرکز ملی پاسخگویی استان اصفهان به صورت متوسط روزانه به 500 پرسش از طریق 30 نفر در دو نوبت صبح و بعد از ظهر پاسخ می‌دهد.

ارزانی از طراحی و تدوین سند مهندسی تبلیغ در استان اصفهان خبرد داد و گفت: اجرای این برنامه طی حکمی از سوی آیت‌الله طباطبایی‌نژاد امام جمعه اصفهان به دفتر تبلیغات اسلامی حوزه واگذار شد.

وی با بیان اینکه در ابتدا به منظور اجرای این سند، پیش‌بینی بودجه 280 میلیون تومانی شده بود، تصریح کرد: حدود 100 میلیون تومان اعتبار مورد نیاز این طرح تاکنون تامین شده که هدف اصلی آن نیز رتبه‌بندی مبلغان و جانمایی مکان‌های تبلیغی خواهد بود.